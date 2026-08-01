Ju-Jitsu, sette atleti dell’ASD Il Dojo ai Mondiali di Abu Dhabi: la Sicilia sogna nuove medaglie

Sette atleti, un unico obiettivo: confermare l’eccellenza raggiunta negli ultimi anni e portare ancora una volta in alto il nome della Sicilia e dell’Italia nel panorama internazionale del ju-jitsu. L’ASD Il Dojo si prepara a vivere una nuova prestigiosa avventura mondiale con la partecipazione ai Campionati del Mondo di Ju-Jitsu, in programma ad Abu Dhabi dall’1 al 9 agosto.

A rappresentare la società siciliana nella rassegna iridata saranno Salvatore Molino, Giada Costa, Salvatore Ensabella, Sebastiano Amore, Maria Amore, Giovanni Cardillo e Angelo Zito, accompagnati dal tecnico e maestro Cosimo Costa.

Una spedizione importante, maturata dopo una stagione ricca di risultati e che conferma il percorso di crescita intrapreso dall’ASD Il Dojo, ormai presenza consolidata nelle competizioni internazionali più prestigiose.

Dalla Thailandia ad Abu Dhabi: una nuova sfida mondiale

Il Mondiale avrebbe dovuto inizialmente disputarsi a Roma nel mese di ottobre, ma il successivo trasferimento della manifestazione negli Emirati Arabi Uniti e l’anticipo delle date ad agosto non hanno fermato il gruppo siciliano, deciso ad affrontare comunque una nuova sfida ai massimi livelli.

Le gare dedicate alla categoria Under 21 si svolgeranno dal 2 al 3 agosto, mentre gli atleti della categoria Adult saranno protagonisti dal 6 all’8 agosto.

L’ASD Il Dojo arriverà all’appuntamento con grande entusiasmo e con la consapevolezza di poter competere con le migliori realtà mondiali, forte dei risultati ottenuti nelle precedenti competizioni internazionali.

Le specialità degli atleti siciliani

A difendere i colori del sodalizio guidato dal maestro Cosimo Costa saranno atleti impegnati in diverse specialità.

Salvatore Molino e Salvatore Ensabella gareggeranno nel Duo Men Adults e nella Show Men Adults.

Angelo Zito e Giovanni Cardillo saranno protagonisti nel Duo Men Under 21, nel Duo Men Adults e nella Show Men Under 21.

Giada Costa e Sebastiano Amore affronteranno le competizioni del Duo Mix Adults, Show Mix Adults e Show Open.

Giovanni Cardillo e Maria Amore prenderanno parte invece al Duo Mix Under 21, Show Mix Under 21, Show Mix Adults e Show Open.

Un percorso fatto di successi internazionali

La partecipazione ai Mondiali di Abu Dhabi rappresenta l’ennesima conferma del valore tecnico raggiunto dall’ASD Il Dojo. Negli ultimi anni la società siciliana ha infatti raccolto importanti risultati nelle principali competizioni mondiali, dopo le esperienze trionfali agli Europei e ai Mondiali di Heraklion 2024 e Bangkok 2025.

Un palmarès che racconta una crescita costante: sei titoli mondiali conquistati e venti podi ottenuti in Thailandia, risultati che hanno permesso al team di Cosimo Costa di affermarsi tra le realtà più competitive del movimento internazionale.

L’obiettivo ad Abu Dhabi sarà quello di confermare il livello raggiunto, puntando a nuovi piazzamenti di prestigio e, magari, ad arricchire ulteriormente il bottino di medaglie.

Il maestro Cosimo Costa: «Orgogliosi di indossare la maglia azzurra»

«Partecipare a un Campionato del Mondo è sempre motivo di orgoglio, indipendentemente dalla sede in cui si svolge – spiega il maestro Cosimo Costa –. Lo spostamento della manifestazione ad Abu Dhabi e l’anticipo delle date hanno comportato un notevole sforzo organizzativo ed economico, ma i nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta grande determinazione e voglia di mettersi in gioco».

«Arriviamo a questo appuntamento dopo mesi di intenso lavoro e con la consapevolezza di poter competere con le migliori nazioni del mondo, come abbiamo già dimostrato ai Mondiali disputati in Thailandia. Indossare la maglia azzurra rappresenta un onore e daremo il massimo per portare in alto il nome dell’Italia e della nostra società».

Per l’ASD Il Dojo, al di là del risultato finale, il Mondiale di Abu Dhabi sarà l’ennesima tappa di un percorso costruito su sacrificio, passione e spirito di squadra. Una storia di sport che dalla Sicilia continua a guardare al mondo.