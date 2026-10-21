Coppa Italia Jujitsu FIJLKAM 2026, Il Dojo vince la classifica finale del Duo System

La società catanese conquista il primo posto con 1.410 punti dopo la rettifica della graduatoria. Il maestro Cosimo Costa: «Siamo felici della vittoria, ma il rispetto degli avversari viene prima di tutto».

La A.S.D. Il Dojo conquista la Coppa Italia Jujitsu FIJLKAM 2026 nella classifica per società della specialità Duo System. La competizione, disputata al PalaMaggiore di Leinì, si è conclusa con il primo posto della società catanese, che ha totalizzato 1.410 punti, precedendo la Polisportiva Wushu Club, seconda con 1.390 punti, e la A.S.D. Globaltitart, terza con 780 punti.

Il Dojo conquista il primo posto nella classifica Duo System

Il risultato è stato ufficializzato in seguito a una verifica e al conseguente ricalcolo dei punteggi, resisi necessari per includere nella graduatoria complessiva i risultati della specialità Show System, inizialmente non conteggiati. La rettifica ha quindi modificato la classifica finale, assegnando il primo posto al Dojo.

La rettifica dei punteggi cambia la graduatoria finale

La società accoglie il risultato con soddisfazione, sottolineando al tempo stesso l’importanza dei valori che devono accompagnare ogni competizione sportiva. Per Il Dojo, infatti, la conquista del titolo rappresenta un motivo di orgoglio, ma non deve mettere in secondo piano la correttezza, la trasparenza e il rispetto nei confronti delle altre società partecipanti.

«Siamo felici di questo risultato, che premia il lavoro dei nostri atleti, dei tecnici e di tutta la società – dichiara Cosimo Costa, maestro del Dojo Catania –. Vincere una Coppa Italia è motivo di grande orgoglio, soprattutto quando il risultato arriva al termine di una competizione che mette in evidenza il livello tecnico e la preparazione delle società partecipanti. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale sottolineare che il rispetto degli avversari viene prima di ogni vittoria».

Cosimo Costa: «Il rispetto degli avversari viene prima di ogni vittoria»

Costa ha voluto rivolgere un riconoscimento particolare alla Polisportiva Wushu Club e al maestro Vittorio Carlucci, sottolineando il valore del lavoro svolto e della prestazione sportiva espressa sul tatami.

«Desidero rivolgere i miei complimenti alla Polisportiva Wushu Club e al maestro Vittorio Carlucci, per il lavoro svolto e per il valore dimostrato sul tatami. Gli errori possono accadere, ma è importante che vengano riconosciuti e corretti, garantendo a tutti il giusto riconoscimento dei risultati», afferma il maestro.

Il messaggio della società è chiaro: il successo sportivo acquista valore anche attraverso il modo in cui viene vissuto e riconosciuto. «Il nostro successo non deve mai essere motivo di mancanza di rispetto nei confronti di chi ha gareggiato con noi: al contrario, deve rappresentare uno stimolo a crescere, migliorarsi e continuare a confrontarsi con lealtà. Questo è lo spirito con cui viviamo il jujitsu e con cui continueremo a portare avanti il nostro lavoro», conclude Costa.

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