Attualità

Addio a Igor Protti, il bomber che raccolse l’eredità di Schillaci e fece sognare Messina

di Giuliano Spina

19 Giugno 2026

Il calcio italiano piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi oggi all’età di 57 anni dopo una grave malattia. Ma per Messina la sua morte assume un significato ancora più profondo: con lui se ne va uno degli attaccanti che hanno segnato un’epoca fondamentale della storia giallorossa, raccogliendo un’eredità pesantissima, quella lasciata da Salvatore Schillaci.

 

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Giuliano Spina