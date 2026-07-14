Haaland sceglie la Sicilia: il bomber del Manchester City a Taormina per Dolce&Gabbana e una vacanza in yacht

La Sicilia continua ad attirare grandi nomi dello sport e dello spettacolo internazionale. Questa volta è il turno di Erling Haaland, fuoriclasse del Manchester City e della Nazionale norvegese, arrivato a Catania per prendere parte agli esclusivi eventi organizzati da Dolce&Gabbana a Taormina prima di concedersi alcuni giorni di relax nelle acque dell’Isola.

Il centravanti è atterrato all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, accolto con grande curiosità da appassionati e addetti ai lavori. Da lì si è diretto verso Taormina, cuore degli eventi della celebre maison italiana, che ancora una volta ha scelto la Sicilia come palcoscenico delle proprie sfilate di alta moda.

Ospite d’eccezione alla settimana di Dolce&Gabbana

Haaland figura tra gli invitati internazionali dell’attesissimo appuntamento firmato Domenico Dolce e Stefano Gabbana, un evento che ogni anno richiama celebrità, imprenditori, artisti e personalità del jet set mondiale.

Per il campione norvegese non sarà soltanto un’occasione mondana. Dopo gli impegni legati alla manifestazione, il programma prevede infatti alcuni giorni di vacanza lungo le coste siciliane a bordo di un lussuoso yacht noleggiato per l’occasione.

Un Mondiale da protagonista

L’arrivo in Sicilia arriva al termine di una stagione intensa culminata con un Mondiale 2026 vissuto da assoluto protagonista.

Con la maglia della Norvegia, Haaland ha trascinato la propria Nazionale fino ai quarti di finale della competizione disputata negli Stati Uniti, sfiorando una storica qualificazione alle semifinali.

Il cammino dei norvegesi si è interrotto soltanto dopo i tempi supplementari contro l’Inghilterra guidata da Jude Bellingham e Harry Kane, ma la selezione scandinava ha lasciato un’ottima impressione, confermandosi tra le sorprese del torneo.

Per Haaland il bilancio è stato eccezionale: sette reti realizzate, prestazioni di altissimo livello e la definitiva consacrazione tra i migliori attaccanti del panorama calcistico mondiale.

Relax tra Taormina e il mare della Sicilia

Terminati gli impegni ufficiali, il bomber del Manchester City si concederà qualche giorno di riposo nella perla dello Ionio.

Taormina rappresenterà il punto di partenza di una vacanza all’insegna del lusso e del mare, con escursioni previste lungo le coste siciliane a bordo di uno yacht privato.

Ancora una volta la Sicilia si conferma meta privilegiata delle grandi star internazionali, capace di coniugare eventi di prestigio, paesaggi unici e un patrimonio culturale e paesaggistico che continua ad affascinare visitatori provenienti da tutto il mondo.