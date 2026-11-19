Con circa 13 anni di attesa e tanto desiderio oggi esce il famosissimo gioco di GTA 6. Con ogni probabilità il videogioco, realizzato dalla casa madre ROCKSTAR-GAMES, ad oggi è il gioco più costoso mai creato.

Grazie a un badget superiore a 1 miliardo di dollari entra a far parte di una lista selezionata di articoli d’élite che rappresenta l’ultimo capitolo di una saga videoludica passata alla storia. Soprattutto al suo grande carisma infatti il brand, con il passare del tempo, ha lasciato un marchio indelebile all’interno di questo mondo. Se nelle informazioni generali quando un’azienda vuole rilasciare un gioco non si fa problemi con le date, questo colosso invece non ha voluto risparmiare nessuno.

Nel mese di novembre, infatti non sono stati segnalati particolari giochi in uscita. Proprio perché, all’interno di tale situazione, nessuna azienda sapeva di non poter competere lasciando terreno libero per le vendite di questo capitolo. Nata intorno al 1997 questo genere di gioco caratterizzato con una storia di tipo “open word” si ispira in particolar modo alle città americane con una forte narrativa dove il fulcro di tutto gira attorno alla criminalità.

Seppur tutti i capitoli, che sono ora in totale 6, hanno delle storie separate, hanno tutti la componente in cui i protagonisti entrano a far parte anche di società malavitose. Svolgendo missioni di vario tipo i giocatori hanno la possibilità di svolgere la storia principale e allo stesso tempo, godersi l’esplorazione di gioco grazie anche a sottotrame con missioni secondarie e luoghi che nascondono segreti di ogni genere usando mezzi di trasporto di ogni genere.

Ogni città a partire da: Los Angeles, San Francisco, Las Vegas e molte altre, garantiscono un‘immersione totale al giocatore entrando in un mondo che, da un certo punto di vista, rispecchia la vita reale con alcuni approcci caratteristici della vita quotidiana.

Attraverso poi un livello indicativo del tasso di criminalità raggiunto, infatti la polizia cercherà sempre di ostacolare i piani del protagonista arrivando a mobilitarsi fido ad un livello esagerato pur di sventare i piani del protagonista. Grazie anche alle console di ultima generazione e le tecnologie che sono migliorate, con il passare degli anni, il capitolo di ora garantirà al giocatore un’esperienza immersiva come se si ritrovasse catapultato in un film con ambientazioni spettacolari ricche di vita, che si parli di un personaggio, pronto ad interagire fino ad un edificio non solo graficamente dettagliato, ma anche totalmente esplorabile.

La cosa più stupefacente è che, secondo i dati di Remote, in Italia le richieste di ferie sono salite di circa del 91% rispetto allo stesso giovedì del 2025. Ad oggi il 19 novembre a livello globale l’Italia è stata classificata come il paese con la percentuale più alta. Un Fenomeno davvero impressionante calcolando come le persone hanno deciso di optare di avere del tempo per godersi un videogioco del genere attraverso le ferie e giorni liberi di vario tipo.

Questo ci fa capire come la cultura dei videogiochi si sia radicata a tal punto all’interno della società fino ad un punto tale che le persone hanno il piacere, con desiderio, di coltivare un hobby insieme ad amici e persone vicine. Questo è solo uno dei tanti titoli dove questi generi di titoli hanno ritrovato ad avere radici tanto profonde fino al punto di crescere insieme a delle storie che ci fanno vivere emozioni continue. Che si tratti di collezionismo, film, cinema o molto altro, la passione raggiunge sempre limiti altissimi fino ad esplodere in un una cultura di massa partendo da un paese fino ad espandersi in tutto il mondo. E voi giocherete anche al nuovo capitolo che passerà alla storia?