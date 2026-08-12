Stefano De Martino prepara il suo Sanremo da Los Angeles: prende forma il Festival 2027

Le colline di Hollywood diventano, per un mese, il luogo scelto da Stefano De Martino per iniziare a costruire il suo primo Festival di Sanremo. Tra musica, ascolti e momenti di pausa, il conduttore è già immerso nella preparazione della 77ª edizione della kermesse, che lo vedrà protagonista non soltanto alla conduzione, ma anche nella direzione artistica.

A raccontare questo primo passo è stato lo stesso De Martino attraverso Instagram, pubblicando tre fotografie in bianco e nero scattate all’interno di uno studio di registrazione sulle Hollywood Hills. Nella prima compare un foglio con il numero “77”, appoggiato su un mixer, un dettaglio che richiama immediatamente l’edizione del Festival che segnerà il suo debutto. Nelle altre immagini il conduttore appare di spalle, concentrato durante un ascolto in cuffia, accanto a Fabrizio Ferraguzzo, scelto come consulente musicale per questa nuova avventura.

Ferraguzzo è una figura di rilievo dell’industria musicale italiana e internazionale, con alle spalle importanti produzioni discografiche e un ruolo nella National Academy of Recording Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i Grammy Awards.

Il passaggio di testimone con Carlo Conti

L’incarico di conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 era stato annunciato ufficialmente durante la serata finale del Festival 2026. Carlo Conti aveva raggiunto De Martino in platea per comunicargli davanti al pubblico dell’Ariston il passaggio di testimone.

Un momento particolarmente significativo per il conduttore, chiamato per la prima volta a confrontarsi con la responsabilità artistica della manifestazione. La 77ª edizione del Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027 e De Martino sarà chiamato a costruirne l’identità insieme alla Rai, occupandosi della conduzione e delle scelte artistiche.

La preparazione è dunque già entrata nel vivo. A Los Angeles, secondo quanto riportato dalle agenzie, il lavoro non riguarda soltanto l’ascolto dei possibili brani in gara, ma anche la costruzione musicale complessiva dello spettacolo.

Un Sanremo che nasce lontano dall’Ariston

La scelta di trascorrere il mese di agosto a Los Angeles appare tutt’altro che casuale. Lontano dal clamore e dalle pressioni che accompagnano quotidianamente il Festival, De Martino può dedicarsi alla fase più creativa del progetto, lavorando sulla musica e confrontandosi con professionisti di un’industria che guarda ben oltre i confini italiani.

Le tre fotografie pubblicate sui social raccontano così un Sanremo ancora invisibile al grande pubblico, ma già in fase di costruzione. Un mixer, un paio di cuffie, uno studio di registrazione e quel numero 77 diventano i primi indizi di un percorso che nei prossimi mesi porterà inevitabilmente verso l’Ariston.

Per Stefano De Martino sarà una nuova sfida, forse la più importante della sua carriera televisiva. Dopo aver conquistato negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale nel panorama dell’intrattenimento italiano, arriva adesso il momento di misurarsi con il Festival della Canzone Italiana anche dalla parte di chi dovrà scegliere, costruire e dare una propria impronta alla manifestazione.

Il suo Sanremo, intanto, comincia a prendere forma a migliaia di chilometri dall’Ariston.