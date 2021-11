Gravina, Lombardo Radice inagibile

Gravina, il Lombardo Radice è inagibile

Le scuole catanesi necessitano uno restyling. Solo qualche giorno fa, infatti, il tetto del liceo Boggio Lera è crollato. Un sospiro di sollievo per l’assenza di feriti, ma un danno strutturale non da poco.

Alla luce della tragedia sfiorata nei giorni scorsi e dell’alluvione che neanche un mese fa ha colpito la città, il sindaco Salvo Pogliese ha deciso di chiudere le scuole in prospettiva dell’allerta meteo prevista per oggi: «La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata – ha detto il sindaco – dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo».

«Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite – ha specificato il primo cittadino – anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni. Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore».

Un’altra scuola nel mirino del maltempo

E infatti, il maltempo ha fatto un’altra vittima: la sezione di Gravina del liceo Lombardo Radice. Il sindaco Massimiliano Giammusso ieri è stato restio a chiudere i plessi scolastici.

la circolare Le attività didattiche di oggi sono state, pertanto, sospese. Si invita l’utenza a consultare il sito ufficiale della scuola per ulteriori aggiornamenti». Ma stamane quando i ragazzi si sono recati a scuola, i collaboratori scolastici li hanno informati che non sarebbe stato possibile entrare nelle classi perché la struttura era totalmente allegata così come confermasul sito del liceo Lombardo Radice: «Si comunica agli alunni, alle famiglie e ai docenti che, in seguito agli eventi atmosferici di ieri, la R.S.P.P. dell’Istituto rileva l’inagibilità dei locali della sede distaccata di Gravina.Si invita l’utenza a consultare il sito ufficiale della scuola per ulteriori aggiornamenti».

Chi sarà la prossima?