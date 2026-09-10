10 settembre, la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio: cambiare il racconto per salvare vite

Oggi, 10 settembre, si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Un appuntamento che invita a rompere il silenzio, contrastare lo stigma e riconoscere l’importanza dell’ascolto e dell’aiuto.

Non è una giornata dedicata soltanto ai numeri. È soprattutto una giornata dedicata alle persone, alle loro fragilità e alla possibilità di chiedere aiuto prima che la sofferenza diventi insostenibile.

Il 10 settembre ricorre la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, un’iniziativa promossa dall’International Association for Suicide Prevention (IASP) e sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione su un fenomeno complesso e incoraggiare società, istituzioni, professionisti e cittadini a costruire una cultura della prevenzione.

Il tema scelto per il triennio 2024-2026 è “Changing the narrative on suicide”, cambiare il racconto sul suicidio. Un messaggio che porta con sé una richiesta precisa: parlare diversamente di sofferenza, disagio psicologico e suicidio, superando pregiudizi e silenzi.

Il valore di una conversazione

Cambiare il racconto significa anche cambiare il modo in cui ci rapportiamo a chi sta male.

Una persona che attraversa un momento di profonda sofferenza non sempre riesce a trovare le parole per raccontarlo. E proprio per questo l’ascolto può diventare un primo, fondamentale passo. Non servono necessariamente risposte perfette o grandi discorsi: a volte è importante semplicemente esserci, ascoltare senza giudicare e incoraggiare la persona a rivolgersi a qualcuno in grado di offrire un aiuto professionale.

Parlare apertamente di salute mentale contribuisce inoltre a ridurre lo stigma. Paura di essere giudicati, vergogna e isolamento possono infatti rendere ancora più difficile chiedere sostegno.

Prevenire significa non lasciare sole le persone

La prevenzione non può essere affidata soltanto alla buona volontà dei singoli. Richiede servizi accessibili, professionisti adeguatamente formati, attenzione alla salute mentale e una rete capace di intercettare il disagio.

Famiglia, scuola, luoghi di lavoro, associazioni e istituzioni possono svolgere un ruolo importante nel creare contesti nei quali parlare delle proprie difficoltà non venga percepito come un segno di debolezza.

Perché dietro ogni statistica c’è una storia. E ogni storia merita ascolto, rispetto e possibilità.

Un invito all’ascolto

La Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio non dovrebbe esaurirsi nelle iniziative del 10 settembre. Il suo significato più profondo è ricordarci che l’attenzione alla salute mentale deve essere quotidiana.

Cambiare il racconto significa anche imparare a porre una domanda semplice, ma spesso difficile: “Come stai davvero?”

E, soprattutto, essere disposti ad ascoltare la risposta.

Quando una persona manifesta pensieri suicidari o una situazione appare urgente, è importante non affrontarla da soli: occorre coinvolgere tempestivamente familiari o persone di fiducia e rivolgersi ai servizi sanitari o ai servizi di emergenza.

Chiedere aiuto non è una sconfitta. È un atto di cura.

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