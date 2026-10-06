Non chiamatela diversità: la vita oltre la paralisi cerebrale

Il 6 ottobre si celebra la Giornata mondiale della paralisi cerebrale. Una ricorrenza che invita a guardare oltre la diagnosi e a ricordare che dietro ogni disabilità c’è prima di tutto una persona, con desideri, sogni, fragilità e diritti.

Ci sono persone che ogni giorno devono affrontare ostacoli che per molti di noi sono quasi invisibili. Un gradino, una porta troppo stretta, un marciapiede interrotto, un mezzo pubblico non accessibile. Ma anche uno sguardo, una parola sbagliata, un pregiudizio che arriva prima ancora di conoscere chi abbiamo davanti.

Il 6 ottobre, Giornata mondiale della paralisi cerebrale, non dovrebbe essere soltanto una data da ricordare sul calendario. Dovrebbe essere un’occasione per fermarsi e chiedersi quanto siano davvero inclusive le nostre città, le nostre scuole, i nostri luoghi di lavoro e, soprattutto, il nostro modo di guardare agli altri.

La paralisi cerebrale è una condizione neurologica che può compromettere in misura diversa il movimento, la postura e la coordinazione. Ma una diagnosi non racconta una persona. Non dice cosa ama, cosa sogna, cosa sa fare, cosa vorrebbe diventare. Non racconta la sua capacità di amare, studiare, lavorare, costruire relazioni e scegliere della propria vita.

Ed è proprio qui che si trova una delle sfide più importanti: smettere di confondere la disabilità con l’identità.

Troppo spesso la società tende a concentrarsi su ciò che una persona non può fare, invece che sulle possibilità che può esprimere quando trova un ambiente realmente accessibile e inclusivo. L’ostacolo, allora, non è soltanto nella condizione individuale. Può essere nella società che non mette tutti nelle condizioni di partecipare.

L’inclusione non significa semplicemente costruire una rampa o installare un ascensore. Significa garantire il diritto allo studio, al lavoro, alla mobilità, alla socialità e alla piena partecipazione alla vita della comunità. Significa poter entrare in un locale senza dover chiedere se sia possibile accedere. Significa poter prendere un autobus, frequentare una scuola, trovare un lavoro, uscire con gli amici senza che ogni gesto quotidiano diventi una prova di resistenza.

E significa anche cambiare il linguaggio.

Perché le parole possono costruire muri oppure abbatterli. Una persona non è “costretta” a vivere perché utilizza una carrozzina. Non è “speciale” perché affronta una disabilità. E soprattutto non ha bisogno di essere compatita per essere rispettata.

Ha bisogno di opportunità.

Ha bisogno di autonomia.

Ha bisogno di essere vista per ciò che è, non soltanto attraverso la propria diagnosi.

La Giornata mondiale della paralisi cerebrale parla quindi anche a chi non vive direttamente questa condizione. Parla a tutti noi, perché l’inclusione non è una concessione fatta a qualcuno: è un principio che rende una comunità più giusta per tutti.

Una città accessibile è migliore per una persona con disabilità, ma anche per un anziano, per un genitore con un passeggino, per chi attraversa un momento di difficoltà. Una scuola inclusiva non aiuta soltanto chi ha bisogni specifici: insegna a tutti il valore della diversità. Un luogo di lavoro capace di valorizzare competenze differenti diventa un ambiente più umano e, spesso, più ricco.

Il vero cambiamento, allora, non comincia dalle celebrazioni. Comincia dalla quotidianità.

Da uno sguardo che non giudica. Da una porta che resta aperta. Da un autobus accessibile. Da un insegnante che non si arrende davanti alla difficoltà. Da un datore di lavoro che guarda alle competenze prima che alla disabilità. Da una società che non chiede alle persone di adattarsi continuamente a un mondo costruito senza di loro.

Il 6 ottobre può essere una giornata come tante oppure può diventare un promemoria.

Un promemoria del fatto che la disabilità non riduce il valore di una persona.

E che una società davvero civile non si misura da quanto riesce a “tollerare” chi è diverso, ma da quanto riesce a fare spazio a tutti.

Perché l’inclusione non è un gesto di gentilezza.

È un diritto.

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