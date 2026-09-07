Duchenne, conoscere per non lasciare indietro nessuno: la Giornata mondiale di sensibilizzazione

7 settembre – Accendere i riflettori sulla distrofia muscolare di Duchenne significa parlare di ricerca, assistenza, inclusione e futuro.

Ci sono malattie che cambiano la vita di una persona e di un’intera famiglia fin dai primi anni. La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una di queste. Una patologia genetica rara e progressiva che colpisce principalmente i bambini di sesso maschile e che, nel tempo, provoca una perdita della forza muscolare.

La Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Duchenne, celebrata il 7 settembre, nasce con l’obiettivo di aumentare la conoscenza della malattia, sostenere le persone che ne sono colpite e richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e dell’accesso alle cure.

Una malattia rara che inizia nell’infanzia

La Duchenne è una malattia genetica legata a mutazioni del gene che produce la distrofina, una proteina fondamentale per il corretto funzionamento delle fibre muscolari.

I primi segnali possono comparire già durante l’infanzia. Difficoltà nel correre, nel salire le scale, nel rialzarsi da terra o una maggiore affaticabilità possono rappresentare alcuni dei campanelli d’allarme.

La progressione della malattia porta gradualmente a una perdita della forza muscolare e può coinvolgere anche la funzionalità respiratoria e cardiaca. Per questo la gestione della Duchenne richiede un approccio multidisciplinare e un monitoraggio costante.

Dalla diagnosi alla presa in carico

Ricevere una diagnosi di Duchenne rappresenta un momento complesso per una famiglia. Informazione, supporto psicologico e assistenza specialistica diventano elementi fondamentali per affrontare il percorso successivo.

Negli ultimi decenni la ricerca ha compiuto importanti passi avanti. Non esiste ancora una cura definitiva, ma sono disponibili strategie terapeutiche e di gestione della malattia che possono contribuire a rallentarne la progressione e a migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.

La ricerca continua inoltre a esplorare nuove possibilità, comprese terapie innovative rivolte ai meccanismi genetici alla base della patologia.

Il ruolo della ricerca

La storia della Duchenne dimostra quanto sia importante investire nella ricerca sulle malattie rare. Ogni progresso scientifico può tradursi in nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche per pazienti e famiglie.

Ma la ricerca, da sola, non basta. È necessario garantire anche una presa in carico adeguata e omogenea, indipendentemente dal luogo in cui una persona vive.

Accesso alle cure, continuità assistenziale, fisioterapia, supporto respiratorio e cardiologico, scuola inclusiva e abbattimento delle barriere sono aspetti che fanno parte della quotidianità delle persone con Duchenne.

Oltre la malattia, la persona

La sensibilizzazione serve anche a superare una visione della Duchenne fatta soltanto di diagnosi e difficoltà. Dietro ogni paziente c’è una persona con desideri, capacità, progetti e diritti.

Garantire inclusione significa permettere ai bambini e ai ragazzi con Duchenne di vivere pienamente la scuola, le relazioni sociali e, successivamente, il mondo del lavoro e della comunità.

La Giornata mondiale di sensibilizzazione diventa così un’occasione per ricordare che conoscere una malattia significa anche imparare a guardare oltre la malattia stessa.

Un impegno che riguarda tutti

La Duchenne resta una sfida importante per la medicina e per la società. La ricerca chiede risorse e continuità; le famiglie hanno bisogno di sostegno; i pazienti hanno bisogno di servizi accessibili e di una rete assistenziale capace di accompagnarli nel tempo.

Il 7 settembre non è quindi soltanto una data sul calendario. È un invito a informarsi, a sostenere la ricerca e a costruire una società nella quale una malattia rara non significhi essere invisibili.

Perché dietro ogni diagnosi c’è una storia. E ogni storia merita ascolto, cura e futuro.

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