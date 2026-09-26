Giornata mondiale della contraccezione, informazione e consapevolezza al centro

Il 26 settembre si celebra la Giornata mondiale della contraccezione: un’occasione per promuovere una corretta informazione sulla salute sessuale e riproduttiva e sull’importanza di poter scegliere consapevolmente il metodo contraccettivo più adatto alle proprie esigenze.

Conoscere, scegliere, prevenire. Sono parole chiave quando si parla di salute sessuale e riproduttiva. Ogni anno, il 26 settembre, la Giornata mondiale della contraccezione richiama l’attenzione sull’importanza dell’informazione e dell’accesso alla contraccezione, con l’obiettivo di favorire scelte consapevoli e responsabili.

La ricorrenza rappresenta anche un’occasione per affrontare un tema che riguarda milioni di persone e che continua a essere accompagnato, in alcuni casi, da dubbi, disinformazione e falsi miti.

Conoscere i diversi metodi

La contraccezione comprende diversi metodi, con caratteristiche, modalità di utilizzo, efficacia e controindicazioni differenti. Tra questi ci sono i metodi ormonali, come la pillola, il cerotto e l’anello vaginale, i dispositivi intrauterini, i metodi di barriera e altri sistemi contraccettivi.

Non esiste necessariamente un metodo valido allo stesso modo per tutti. La scelta dovrebbe tenere conto delle condizioni di salute, delle esigenze personali, dello stile di vita e dei desideri della persona. Per questo il confronto con un medico, un consultorio o un altro professionista sanitario può essere importante per ricevere informazioni corrette e personalizzate.

Contraccezione e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili

Un aspetto fondamentale riguarda la distinzione tra prevenzione della gravidanza e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

Alcuni metodi contraccettivi, infatti, sono pensati principalmente per evitare una gravidanza e non proteggono dalle IST. Il preservativo, se utilizzato correttamente e con continuità, contribuisce invece a ridurre il rischio di trasmissione di diverse infezioni sessualmente trasmissibili, oltre a rappresentare un metodo contraccettivo.

Informarsi significa quindi conoscere anche queste differenze e adottare comportamenti adeguati alle proprie esigenze.

Il ruolo dell’educazione sessuale

La Giornata mondiale della contraccezione riporta al centro anche il tema dell’educazione sessuale. Disporre di informazioni scientificamente corrette può aiutare soprattutto i più giovani a comprendere il funzionamento del proprio corpo, conoscere i diversi metodi contraccettivi e sviluppare una maggiore consapevolezza nelle relazioni.

In questo contesto, scuola, famiglia, servizi sanitari e consultori possono svolgere un ruolo importante nel garantire spazi di ascolto e informazioni affidabili, contrastando il ricorso a fonti non verificate.

Una scelta che riguarda la salute e la libertà

Parlare di contraccezione significa parlare anche di salute, autodeterminazione e possibilità di pianificare consapevolmente la propria vita riproduttiva.

La giornata del 26 settembre invita dunque a superare imbarazzo e disinformazione e a considerare la salute sessuale come parte integrante del benessere della persona. A partire da un principio semplice: una scelta consapevole nasce prima di tutto dalla possibilità di ricevere informazioni corrette, accessibili e senza pregiudizi.

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