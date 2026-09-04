4 settembre, Giornata mondiale della salute sessuale: parlarne è una questione di salute e consapevolezza

Il 4 settembre si celebra la Giornata mondiale della salute sessuale, un appuntamento promosso dalla World Association for Sexual Health per richiamare l’attenzione su un tema che riguarda il benessere delle persone, la prevenzione, l’educazione e la qualità delle relazioni.

La salute sessuale non coincide soltanto con l’assenza di malattie o disturbi. È una dimensione più ampia della salute e del benessere individuale, che comprende la possibilità di vivere la propria sessualità in modo consapevole, sicuro e rispettoso, nel rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona.

Dalla prevenzione all’informazione

Parlare di salute sessuale significa innanzitutto parlare di prevenzione. Informazioni corrette sulle infezioni sessualmente trasmissibili, sulla contraccezione e sull’accesso ai servizi sanitari rappresentano strumenti fondamentali per compiere scelte consapevoli.

Ma significa anche affrontare temi spesso relegati al silenzio: il consenso, il rispetto dei confini personali, la comunicazione all’interno delle relazioni e la possibilità di chiedere aiuto quando si vive una situazione di disagio o di violenza.

L’informazione, soprattutto tra i più giovani, assume in questo contesto un ruolo centrale. La diffusione di contenuti attraverso social network e piattaforme digitali rende infatti ancora più importante la capacità di distinguere tra informazioni scientificamente fondate, pregiudizi e falsi miti.

Il diritto a una sessualità consapevole

La salute sessuale è anche una questione di diritti. Il principio alla base della Giornata mondiale invita a superare discriminazioni e stigma e a riconoscere a ciascuno la possibilità di vivere la propria sessualità in condizioni di libertà, sicurezza e rispetto.

Questo significa garantire accesso all’informazione e alla prevenzione, ma anche servizi sanitari capaci di accogliere le persone senza giudizio e con attenzione alle diverse esigenze.

Perché parlarne ancora

Nonostante una maggiore apertura rispetto al passato, la sessualità continua a essere, in molti contesti, un argomento difficile da affrontare. Vergogna, disinformazione e stereotipi possono diventare ostacoli concreti alla prevenzione e alla richiesta di assistenza.

La Giornata mondiale della salute sessuale rappresenta quindi soprattutto un’occasione per aprire una conversazione. Non soltanto il 3 settembre, ma durante tutto l’anno.

Perché conoscere il proprio corpo, comprendere i propri diritti, rispettare quelli degli altri e poter accedere a informazioni e cure affidabili non dovrebbe essere un privilegio, ma una componente essenziale del diritto alla salute.