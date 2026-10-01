Giornata internazionale del caffè: dal chicco alla tazzina, una filiera che coinvolge milioni di persone

Il 1° ottobre si celebra l’International Coffee Day

Il 1° ottobre si celebra l’International Coffee Day. Non soltanto un omaggio alla bevanda più amata da milioni di consumatori, ma un’occasione per raccontare il lavoro, le comunità e le sfide che si nascondono dietro ogni tazzina.

Per molti è il primo gesto della giornata. Per altri una pausa, un rito, un momento di incontro. Per milioni di persone nel mondo, invece, il caffè rappresenta soprattutto un lavoro e una fonte di reddito.

Dal produttore alla tazzina: una filiera globale

Oggi, 1° ottobre, si celebra la Giornata internazionale del caffè, ricorrenza dedicata a uno dei prodotti agricoli più conosciuti e consumati al mondo. La giornata è promossa dall’International Coffee Organization (ICO), che riunisce 77 Stati membri e numerose associazioni del settore.

La data del 1° ottobre è stata scelta nel 2014 dagli Stati membri dell’ICO con l’obiettivo di creare una giornata comune per celebrare il caffè a livello internazionale. Da allora il 1° ottobre è diventato un appuntamento per raccontare non soltanto la bevanda, ma l’intera filiera che parte dalle piantagioni e arriva fino alla tazzina.

Milioni di famiglie vivono del caffè

Dietro un espresso consumato al bar ci sono infatti agricoltori, raccoglitori, trasformatori, trasportatori, torrefattori e baristi. Una lunga catena internazionale nella quale il lavoro di milioni di persone determina la qualità del prodotto che arriva sulle nostre tavole.

Per l’ICO, il settore coinvolge circa 12,5 milioni di famiglie agricole nel mondo e rappresenta una componente importante dell’economia delle comunità dei Paesi produttori.

La Giornata internazionale del caffè offre quindi anche l’occasione per guardare oltre il rito quotidiano. Il cambiamento climatico, la sostenibilità delle coltivazioni, le condizioni di lavoro e il futuro delle comunità agricole sono alcune delle questioni che interessano oggi il settore.

Sostenibilità e futuro delle comunità produttrici

Non a caso, la campagna globale dell’ICO per il 2026 porta il titolo “Coffee is Part of the Solution”, sottolineando il ruolo che il comparto può avere nelle strategie di sviluppo socioeconomico e nella costruzione di filiere più sostenibili.

E poi c’è la dimensione culturale. Il caffè cambia da Paese a Paese, da tradizione a tradizione: espresso, filtro, moka, caffè turco e moltissime altre preparazioni raccontano modi differenti di vivere la stessa bevanda.

Il caffè tra tradizioni e culture

In Italia, naturalmente, il caffè è anche un’abitudine sociale. La tazzina al bancone, la moka sul fuoco, il caffè offerto a un ospite: gesti semplici che fanno parte della quotidianità e di una cultura dell’accoglienza profondamente radicata.

Oggi, dunque, vale la pena fermarsi per un attimo prima di bere il prossimo caffè. Dietro quel piccolo gesto quotidiano c’è un viaggio molto più lungo: dalla terra dei produttori alle torrefazioni, dai chicchi alle nostre città, fino a quel breve momento di pausa che per molti è diventato un piccolo rito quotidiano.

jacktoto

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