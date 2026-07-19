L’Inghilterra chiude il Mondiale al terzo posto: Francia battuta 6-4 in una partita da record

La finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 si trasforma in uno spettacolo memorabile. Al Miami Stadium l’Inghilterra supera la Francia con un clamoroso 6-4 al termine di una gara ricca di emozioni, ribaltamenti e ben dieci reti, stabilendo uno dei risultati più spettacolari nella storia della competizione.

I Tre Leoni conquistano così il gradino più basso del podio mondiale, mentre la Francia chiude il torneo con una sconfitta che lascia comunque spazio a un importante record personale di Kylian Mbappé.

Primo tempo senza storia

L’Inghilterra parte con un ritmo travolgente e mette subito alle corde la formazione francese. Dopo il vantaggio firmato da Declan Rice, arriva il raddoppio di Ezri Konsa che indirizza la partita.

A prendersi la scena è però Bukayo Saka. L’esterno inglese si scatena già nella prima frazione realizzando due reti che portano il punteggio sul sorprendente 4-0 prima dell’intervallo, lasciando la Francia incapace di reagire.

La rimonta francese riapre la sfida

Nella ripresa i Bleus cambiano completamente atteggiamento e provano a rimettere in piedi una gara che sembrava ormai compromessa.

Kylian Mbappé guida la riscossa con una doppietta, affiancato dalle reti dei compagni che riportano la Francia a contatto nel punteggio, trasformando la sfida in un continuo botta e risposta.

Il fuoriclasse francese, nonostante la sconfitta, entra nella storia del torneo diventando il miglior marcatore complessivo nella storia dei Mondiali.

Saka decisivo, Bellingham mette il sigillo

Quando la Francia sembra poter completare una clamorosa rimonta, l’Inghilterra ritrova lucidità. Ancora Saka realizza il terzo gol personale, completando una prestazione straordinaria, mentre Jude Bellingham chiude definitivamente i conti con la rete del definitivo 6-4.

Per il centrocampista inglese arriva anche un primato personale, diventando il miglior realizzatore inglese in una singola edizione della Coppa del Mondo.

Una partita destinata a restare nella storia

Più che una semplice finale di consolazione, Francia-Inghilterra è stata una partita capace di regalare spettacolo dall’inizio alla fine. Dieci reti, continui cambi di inerzia e una qualità tecnica elevatissima hanno reso questo incontro uno dei più emozionanti dell’intero Mondiale.

L’Inghilterra torna a casa con il terzo posto e con la consapevolezza di aver disputato un torneo di alto livello. La Francia, invece, saluta la competizione con il rammarico per una rimonta incompleta, ma anche con la soddisfazione di vedere Mbappé riscrivere una pagina della storia del calcio mondiale.