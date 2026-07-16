Argentina in finale ai Mondiali 2026: battuta l’Inghilterra in rimonta, sfiderà la Spagna

L’Argentina è la seconda finalista dei Mondiali 2026. La Selección ha battuto l’Inghilterra 2-1 nella semifinale disputata ad Atlanta, ribaltando il risultato negli ultimi minuti e conquistando l’accesso alla finale contro la Spagna, in programma domenica 19 luglio nel New Jersey.

L’Inghilterra era riuscita a sbloccare l’equilibrio al 55′ con Anthony Gordon, bravo a finalizzare un’azione corale e a portare avanti la squadra di Thomas Tuchel. Dopo il vantaggio inglese, però, l’Argentina ha aumentato la pressione offensiva, sfiorando più volte il pareggio.

La svolta è arrivata nel finale. All’85’ Enzo Fernández ha firmato l’1-1 con una conclusione dalla distanza che ha sorpreso Jordan Pickford, rimettendo in carreggiata la formazione di Lionel Scaloni. Pochi minuti dopo, in pieno recupero, Lautaro Martínez ha completato la rimonta con un colpo di testa su assist di Lionel Messi, regalando all’Albiceleste il definitivo 2-1.

Per Lionel Messi, a 39 anni, si tratta dell’ennesima prestazione decisiva in un Mondiale che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. Pur senza andare a segno, il fuoriclasse argentino ha contribuito in modo determinante alla rimonta, servendo l’assist del gol vittoria e guidando la squadra nei momenti più delicati della gara.

Con questo successo l’Argentina raggiunge la seconda finale mondiale consecutiva dopo il trionfo del 2022 e proverà a difendere il titolo iridato contro la Spagna, che aveva già eliminato la Francia nella prima semifinale. L’Inghilterra, invece, dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto contro i francesi.