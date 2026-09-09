Centuripe, dieci giorni di festa tra tradizioni e spettacoli per le Festività Patronali 2026

A Centuripe (EN) cresce l’attesa per le Festività Patronali 2026. La città si prepara a vivere un programma che, dall’11 al 20 settembre, porterà in Piazza Duomo musica, comicità, danza e grandi protagonisti dello spettacolo, con tutti gli appuntamenti a ingresso gratuito.

Dieci giorni dedicati a Santa Rosalia e San Prospero, nei quali la comunità tornerà a ritrovarsi attorno alla tradizione e alla devozione che accompagnano la ricorrenza, insieme a un calendario di eventi pensato per animare le serate di settembre.

La manifestazione è promossa dal Sindaco Dott. Salvatore La Spina, dall’Assessore allo Spettacolo Michele Seminara, dal Presidente del Consiglio Nicola Romano e da tutta l’Amministrazione Comunale, con la direzione artistica affidata ad Antonio Saeli Management.

Il programma degli spettacoli entrerà nel vivo domenica 13 settembre con la comicità di Chris Clun. Lunedì 14 sarà invece la volta di Francesca Tocca, ospite e testimonial della serata e madrina d’eccezione.

Mercoledì 16 settembre spazio al Duo Sikelia, che porterà sul palco la musica della tradizione siciliana, mentre venerdì 18 il calendario proporrà un doppio appuntamento con la comicità di Manlio Dovì e lo spettacolo musicale di Carmelo Morgia, voce dei Beans.

Sabato 19 settembre sarà una delle serate più attese della manifestazione.

Alle 21.30, Piazza Duomo accoglierà gli Eiffel 65, protagonisti di un concerto esclusivo, annunciato come unica data in Sicilia. Uno show all’insegna della dance e di quei brani che, dagli anni Novanta in poi, hanno accompagnato intere generazioni.

Una presenza internazionale destinata a rendere ancora più speciale il cartellone degli eventi, prima dell’appuntamento conclusivo.

Le Festività Patronali 2026, dedicate a Santa Rosalia e San Prospero, si concluderanno domenica 20 settembre con lo spettacolo musicale di Friends in Music, che chiuderà la kermesse in Piazza Duomo.

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