Aci Castello 2026, estate tra mito, arte e cultura: questa sera a Cannizzaro il cabaret di Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano

L’estate di Aci Castello continua a regalare occasioni di intrattenimento, attraverso un percorso che accompagna il pubblico tra le diverse anime della rassegna “Aci Castello 2026: Estate tra Mito, Arte e Cultura”. Le serate proseguono tra svago, musica e convivialità, offrendo nuovi momenti da vivere insieme.

Un programma articolato che porta la firma della direzione artistica di Antonio Saeli Management, con un cartellone attentamente strutturato, capace di coniugare appuntamenti differenti e valorizzazione del territorio attraverso linguaggi diversi dello spettacolo, con una particolare attenzione alla scelta degli artisti e alla qualità degli eventi.

Questa sera, venerdì 21 Agosto, sarà la comicità a conquistare il Parco Jean Calogero di Cannizzaro, dove alle 21.30 saliranno sul palco Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano, protagonisti di una serata di cabaret all’insegna dell’ironia e del buonumore.

Due artisti che, attraverso stili e personalità differenti, sanno trasformare la quotidianità in materia per la comicità, giocando con situazioni, personaggi e vizi del nostro tempo. Il risultato sarà una serata pensata per il pubblico, tra battute, ritmo e quella leggerezza che appartiene alle migliori serate estive.

La coppia esilarante di Live Show continua il giro per la Sicilia portando in scena la sua comicità, con un’intesa che dagli studi televisivi arriva alle grandi piazze per abbracciare gli spettatori affezionati in un incontro diretto fatto di risate, energia e complicità.

L’estate di Aci Castello prosegue con altri appuntamenti pronti ad accompagnare il parterre. Per conoscere tutti gli eventi della rassegna “Aci Castello 2026: Estate tra Mito, Arte e Cultura”, è possibile consultare il calendario completo sulle pagine ufficiali del Comune di Aci Castello.

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