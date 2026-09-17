Festa della Vendemmia, sabato a Viagrande musica e spettacolo con I Lautari, Bellamorèa e Pietro Adragna

Sabato 19 settembre, alle 20:30, l’anfiteatro comunale “Franco Battiato” di Viagrande ospiterà la grande serata di spettacolo della XXXVI edizione de “La Vendemmia e le sue Tradizioni”. Un appuntamento che porterà sul palco musica, comicità e sonorità legate alla cultura siciliana, con la conduzione di Ruggero Sardo.

Ad aprire il programma saranno I Lautari, formazione da sempre legata alla tradizione musicale dell’Isola, seguiti dai Bellamorèa, con le loro contaminazioni e la loro personale rilettura delle sonorità siciliane. La serata proseguirà con Pietro Adragna, virtuoso della fisarmonica protagonista di importanti palcoscenici internazionali, e con il comico e stand-up comedian Andrea Russo.

La serata di sabato sarà uno degli appuntamenti centrali di una manifestazione che per quattro giorni animerà Viagrande attraverso teatro, musica, folklore, artigianato, prodotti tipici e iniziative dedicate alla riscoperta delle antiche tradizioni legate alla vendemmia.

Un programma che riporta al centro il patrimonio della cultura rurale siciliana, trasformando la festa in un’occasione per raccontare usanze, sapori e momenti di socialità legati alla raccolta dell’uva e alla vita delle comunità.

La musica e lo spettacolo accompagneranno così il pubblico dentro una manifestazione che guarda alla tradizione senza rinunciare all’intrattenimento. All’anfiteatro “Franco Battiato” saranno protagonisti artisti differenti per linguaggio e formazione, riuniti attorno a una serata pensata per coinvolgere un pubblico ampio.

La XXXVI edizione de “La Vendemmia e le sue Tradizioni” proseguirà quindi nel segno dell’incontro tra memoria e contemporaneità, con Viagrande pronta a celebrare ancora una volta una delle tradizioni più rappresentative del territorio.

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