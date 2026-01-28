Festa di S.Agata: presentati gli eventi culturali e sportivi

Un calendario di eventi culturali e sportivi ricco e articolato farà da corollario alle celebrazioni per la Festa di Sant’Agata 2026, nel novecentesimo anniversario della traslazione delle Reliquie della Patrona da Costantinopoli.

Un calendario ricco per il Giubileo agatino 2026

Il programma è stato illustrato nel Palazzo degli Elefanti dal vicesindaco Massimo Pesce – delegato dal sindaco Enrico Trantino impegnato contestualmente in un incontro istituzionale con la premier Meloni e il prefetto, per l’emergenza Maltempo – e dal presidente del Comitato per i festeggiamenti agatini Carmelo Grasso. Erano presenti in sala giunta anche la presidente della Commissione consiliare Sport e Cultura Erika Bonaccorsi e i rappresentanti di enti, associazioni, scuole, artisti e realtà del territorio coinvolti.

Tra questi sono intervenuti il presidente del Coni regionale Enzo Falzone con il delegato provinciale Davide Bandieramonte (che ha consegnato a Falzone il I Premio Sant’Agata e lo Sport istituito quest’anno), la presidente di Confindustria Catania Cristina Busi Ferruzzi, il presidente nazionale Csain Salvo Spinella, la segretaria generale di Sport e Salute Germana Vinci e tra gli altri l’artista Domenico Pellegrino, referenti di Basaltika, Musicainsieme a Librino, Come Ginestre.

Le novità religiose per la Festa di Sant’Agata 2026

Il vicesindaco Pesce ha sottolineato l’importante impegno condiviso e le tante collaborazioni che hanno caratterizzato quest’anno la preparazione di un programma dedicato alla eccezionalità del Giubileo agatino. Tra le principali novità della Festa di Sant’Agata 2026 sul piano religioso, il presidente Grasso ha evidenziato l’iniziativa in calendario domani giovedì 29 gennaio, alle ore 19.30, nella Chiesa Sant’Agata la Vetere, prima cattedrale di Catania, con l’avvio del pellegrinaggio penitenziale nei luoghi del martirio di Sant’Agata. L’evento, fortemente voluto dall’arcivescovo Luigi Renna per favorire una preparazione spirituale approfondita, prevede un cammino con soste nel Santuario di Sant’Agata al carcere e nella Chiesa Sant’Agata alla Fornace e l’arrivo in Cattedrale per la liturgia penitenziale celebrata dall’Arcivescovo.

Messo in risalto da Grasso anche l’evento del 29 e 30 gennaio che vedrà la presenza di 11 candelore nel quartiere di Librino per inaugurare il “Roseto” dedicato a Sant’Agata dalla Fondazione di Antonio Presti. Fortemente voluto dal Comitato inoltre il concerto sinfonico della Banda dell’Arma dei Carabinieri in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20.30, nel Teatro Massimo Bellini, che proporrà con il Maestro Direttore Col. Massimo Martinelli un viaggio musicale tra opera, cinema e grande tradizione italiana. La Banda sfilerà in via Etnea il 3 mattina, prima della tradizionale processione con le carrozze.

Cultura e arte: mostre, concerti e progetti sociali

In ambito artistico, dal 30 gennaio al 12 febbraio il Palazzo della Cultura presenterà la mostra “icònA” con nove tele originali che hanno per soggetto Sant’Agata, realizzate da altrettanti artisti per un progetto dalle finalità sociali. Le copie delle opere sono state disseminate nel centro storico per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto degli spazi comuni e contro le microdiscariche. L’iniziativa dell’associazione Basaltika, con il Comitato Festa di S. Agata, rappresenta uno step di un progetto avviato lo scorso anno a sostegno della campagna “Catania è casa”, che ha portato alla scomparsa delle microdiscariche nei luoghi in cui sono state installate le copie delle icone. Un progetto vincente che proseguirà nel 2026 coinvolgendo il mondo dell’architettura e del design in un concorso di idee per la realizzazione di nuove edicole votive in città.

Musica e tradizione nel cuore della città

Riguardo agli eventi musicali, domenica 1 febbraio alle ore 18, nel Palazzo degli Elefanti, in occasione della cerimonia della consegna della Candelora d’Oro, il Coro di “Musicainsieme a Librino”, arricchito dalle Manos Blancas, accompagnerà l’omonimo ensemble che farà vibrare “il suono dell’accoglienza” degli strumenti musicali costruiti dalla Cooperativa sociale Rò la Formichina con il legno dei barconi dei migranti (presenta Ruggero Sardo).

Martedì 3 febbraio tornerà il tradizionale appuntamento in piazza Duomo, alle ore 19.30, con gli “Inni Agatini”, protagonisti i ragazzi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania con l’Orchestra giovanile, diretti dal maestro Giuseppe Romeo, e i bambini del Coro delle Voci Bianche insieme con il Coro Lirico Siciliano, diretti dal maestro Francesco Costa, soprano Valentina Boi, tenore Alberto Munafò, e con la partecipazione straordinaria del flautista di statura internazionale Andrea Griminelli grazie al contributo di Confindustria Catania (presenta la serata Salvo La Rosa).

“Tu sei Agata”: il velo collettivo e la partecipazione popolare per Sant’Agata

Sempre sul fronte artistico, martedì 3 febbraio mattina, tra le ore 9 e le 10.30 in via Etnea si terrà l’ anteprima di “Tu sei Agata”: da piazza Duomo a piazza Stesicoro sarà portato in processione da circa 300 volontari il Velo collettivo realizzato da un’idea dell’artista Domenico Pellegrino, con il contributo di pizzi e merletti donati dai devoti e il coordinamento dell’associazione Exagonos Ets. Il progetto di un velo lungo un chilometro, lanciato il 3 febbraio del 2025 e realizzato già per circa 400 metri, ha attivato una rete di partecipazione che ha raccolto oltre 3.000 donazioni tessili da tutta Italia e dall’estero.

È nata la Sartoria Collettiva di Catania, cuore operativo nel quartiere San Cristoforo, affiancata da diverse altre sartorie sorte in forma spontanea dentro presìdi territoriali, scolastici e domestici ma anche ecclesiastici, con oltre 100 donne al lavoro di cucitura che sarà completato per la presentazione del velo, nella lunghezza prevista di un chilometro, in occasione della festa del 17 agosto.

La Coppa Sant’Agata e il ruolo dello sport nelle celebrazioni

Le tante iniziative sportive della “Coppa Sant’Agata”, avviate il 19 gennaio, si svolgeranno sino all’8 febbraio, con il patrocinio di Comune di Catania, Comitato Festa S.Agata, Coni Sicilia, Sport e Salute. Il calendario annovera, in varie sedi, ventidue eventi afferenti a diverse discipline: tennis, camminata, hockey su prato, nuoto, nuoto paralimpico, tennistavolo olimpico e paralimpico, badminton, equitazione, calcio, duathlon, tiro a segno, ciclismo, corsa su strada, bridge, padel, calcio a 7, dragon boat, vela, attività ludico motorie.

Pesce: «Un insieme articolato di attività che anima la città »

Il vicesindaco Massimo Pesce ha ribadito l’importanza internazionale della Festa di Sant’Agata: «Nel contesto delle celebrazioni sono stati organizzati numerosi eventi collaterali, con una forte attenzione allo sport. Si va dallo storico Trofeo Sant’Agata, presente da sempre, ai tornei di calcio e padel, fino alle iniziative di nuoto e nuoto paralimpico. Un insieme articolato di attività che anima la città, coinvolgendo non solo il centro ma anche le altre aree urbane, comprese le periferie, contribuendo a rendere l’evento realmente partecipato e diffuso sul territorio».

Grasso: «Non ci sarà alcun problema riguardo alla sicurezza»

Il presidente del Comitato dei Festeggiamenti, Carmelo Grasso, ha illustrato i dettagli degli eventi culturali promossi, evidenziando alcuni aspetti della festa nell’anno del Giubileo Agatino e dopo la devastazione prodotta dal ciclone Harry: «Siamo certi che sarà come l’anno scorso, senza alcun problema sotto il profilo della sicurezza. Per il resto confidiamo nel bel tempo. Le direttive per quest’anno sono chiare: ordine e disciplina da parte di tutti. Ricordo inoltre che è stata presentata la candidatura della festa a patrimonio mondiale dell’UNESCO e saranno presenti a Catania osservatori incaricati di verificare concretamente lo svolgimento degli eventi. Mi auguro quindi che ciascuno faccia la propria parte».

Falzone: «Oltre mille atleti impegnati»

Il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone, a margine dell’evento ha detto: «Abbiamo presentato l’undicesima edizione di questo calderone che ci siamo inventati nel 2016, con tante discipline sportive che si racchiudono con il Trofeo Sant’Agata. Quindi abbiamo diversi sport e molte discipline quindi presenti all’interno delle festività, in modo tale che noi onoriamo nel nostro piccolo e umilmente la nostra santa. Tra gli eventi ci sarà anche quello di podismo, la cosiddetta corsa, che si svolgerà lunedì 2 febbraio al centro di Catania con partenza alle ore 15. E’ nato nel 1960, poi interrotto per qualche anno e ripreso da un’associazione sportiva. Ci saranno oltre mille atleti che saranno impegnati nelle varie manifestazioni sia di carattere agonistico che di carattere promozionale. Nella corsa il circuito sarà costeggiato da molti cittadini tifosi. Per la nostra città lo sport è un fiore all’occhiello».