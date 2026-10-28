Addio a Ferruccio Alessandri, una vita dedicata al fumetto e all’editoria

Traduttore, grafico, autore e direttore editoriale, ha contribuito a costruire l’immaginario di generazioni di lettori italiani

Il mondo del fumetto italiano si prepara a rendere omaggio a Ferruccio Alessandri, figura poliedrica dell’editoria, capace di attraversare linguaggi e generi diversi, lasciando il segno dietro le quinte di alcune delle pubblicazioni più importanti del settore.

Nato ad Ancona il 22 febbraio 1935, Alessandri ha costruito nel corso della sua carriera un percorso professionale che ha unito creatività, competenza editoriale e una profonda conoscenza del linguaggio del fumetto. Trasferitosi a Milano, ha lavorato come art director pubblicitario, grafico, redattore e direttore editoriale, collaborando con numerose case editrici e riviste.

Il suo nome è legato a testate che hanno segnato la storia della cultura popolare italiana, da Linus a Lupo Alberto, passando per Gamma, Comix e Nilus. Un percorso che racconta non soltanto la sua versatilità professionale, ma anche la capacità di muoversi tra generi, pubblici e sensibilità differenti.

Dall’America all’Italia: la voce dei grandi fumetti

Tra i contributi più significativi di Alessandri c’è il lavoro di traduzione, un’attività fondamentale per portare al pubblico italiano personaggi e storie nati oltreoceano. Nel corso degli anni ha tradotto fumetti come Garfield, Peanuts, Blondie, Dick Tracy e Dilbert, confrontandosi con le sfumature linguistiche, i giochi di parole e l’umorismo della cultura americana.

Tradurre un fumetto significa trovare un equilibrio tra fedeltà all’originale e naturalezza della lingua, conservando il ritmo delle battute e la personalità dei personaggi. Un lavoro spesso poco visibile al lettore, ma decisivo per il successo di una storia.

Alessandri ha inoltre lavorato sull’universo dei supereroi, collaborando alle edizioni italiane di Superman e Batman pubblicate negli anni Settanta dalla Williams Inteuropa.

Un protagonista dietro le quinte dell’editoria

La sua attività non si è limitata alla traduzione. Alessandri ha scritto racconti, articoli di critica, testi di fantascienza e contenuti divulgativi, oltre a occuparsi di grafica e direzione editoriale. Ha collaborato con numerose pubblicazioni specializzate e ha contribuito alla realizzazione di opere enciclopediche dedicate al fumetto e alla fantascienza.

Ha lavorato anche in televisione, curando e dirigendo con Giorgio Bonelli la serie Tex & Company, e ha insegnato computer grafica alla Scuola del Fumetto.

È il ritratto di un professionista capace di operare in diversi ambiti della comunicazione, con una particolare attenzione alla costruzione editoriale delle storie e al rapporto tra immagini e parole.

L’eredità di una lunga stagione del fumetto

Ricordare il percorso di Ferruccio Alessandri significa anche ripercorrere una stagione importante dell’editoria italiana, quando riviste, collane e personaggi internazionali contribuivano a trasformare il fumetto in un linguaggio sempre più ricco e riconosciuto.

Dietro ogni tavola tradotta, ogni rivista progettata e ogni pubblicazione curata c’è un lavoro che spesso rimane lontano dai riflettori, ma che contribuisce in modo concreto alla memoria culturale di un Paese.