Cambiano i tempi e con essi anche le esigenze. In un mondo sempre più veloce e smart, anche le farmacie cambiano volto. Quelle online volano in alto e le vendite sul web schizzano a numeri mai visti. Un trend che è iniziato nel 2020 e che è continuato nel corso 2021, senza arrestarsi ancora oggi.

Nello scorso anno le farmacie online hanno fatto registrare un aumento del 14% con un fatturato di 437,3 milioni. Sono questi i dati emersi dall’analisi svolta dal Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico. I consumatori che scelgono l’online per l’acquisto dei farmaci da banco, ma non solo,

sono spinti da tanti fattori, in primis il prezzo. Il web permette di confrontare i prezzi, trovare offerte e sconti e risparmiare in modo notevole. Ma non è tutto. Si aggiunge anche la riservatezza mantenendo l’anonimato fisico nel momento dell’acquisto, senza escludere la comodità di fare acquisti da casa, a qualsiasi ora e senza dover fare file interminabili che si trovano di questi tempi nelle farmacie fisiche.

Caratteristiche queste che fanno dell’e-commerce di Farmacia Armani uno dei punti di riferimento del settore. La farmacia che ha sede fisica nel cuore di Verona ha scelto di aprirsi all’Italia tutta offrendo i suoi servizi ai cittadini dell’intero Stivale che la preferiscono per affidabilità, comodità e convenienza di prezzo.

I prodotti che interessano per di più i consumatori italiani non sono solo medicinali da banco da acquistare sette giorni su sette, 24 ore su 24, cosa utilissima quando si sta male. Ci sono anche tante altre tipologie di acquisti che hanno portato in alto le farmacie digitali come gli integratori o i prodotti di bellezza femminile. E poi seguono i prodotti per capelli e per l’apparato circolatorio fino a quelli urologici e per il sistema riproduttivo.

Insomma la farmacia non è più solo il punto di riferimento dei farmaci. È un mondo che si è allargato a tutta la sfera della salute e del benessere e Farmacia Armani con il suo shop riesce a fare tutto questo, stando vicino alle esigenze di ogni consumatore, ovunque sia, senza limiti di tempo e di spazio.

La cura della persona, ad esempio, come anche i prodotti dedicati a mamma e bambino sono alcune delle sottocategorie che Armani offre nel suo fornitissimo catalogo, sempre aggiornato e pieno di prodotti da confrontare per trovare quello con le categorie migliori che fanno al proprio caso.