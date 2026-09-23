Il fantasma del campanile del Capo: tra illusione ottica e leggenda

Nel cuore del mercato del Capo, a Palermo, c’è una storia che da oltre un decennio continua ad alimentare curiosità, suggestioni e racconti. È quella della “suora fantasma” del campanile della Chiesa di Santa Maria della Mercede, una sagoma bianca che, al calare della sera, nel 2013 cominciò a essere vista affacciata sulla torre, immobile e apparentemente rivolta verso Palazzo Serenario.

Il fenomeno attirò rapidamente l’attenzione di centinaia di persone. Curiosi, fedeli e appassionati di misteri si radunarono ai piedi della chiesa per osservare e fotografare quella che sembrava a tutti gli effetti la figura di una suora in preghiera. La vicenda finì anche sui media e trasformò per alcune settimane il campanile in uno dei luoghi più osservati della Palermo notturna.

L’apparizione e l’illusione ottica

Dietro quella figura apparentemente inspiegabile, però, non c’era alcuna presenza soprannaturale. Il fenomeno venne ricondotto a una particolare illusione ottica, generata dall’interazione tra l’illuminazione circostante e alcuni elementi della struttura del campanile.

Le immagini e i video realizzati in quei giorni permisero di osservare più chiaramente la sagoma e di individuarne l’origine: pareti con l’intonaco scrostato, travi e campane, colpiti dalla luce e percepiti da una determinata angolazione, contribuivano a creare quella che all’occhio sembrava la figura di una monaca.

Un video realizzato all’epoca contribuì a mostrare come la presunta apparizione fosse legata proprio alla particolare conformazione del campanile e al gioco di luci e ombre.

La leggenda della suora e della figlia

La spiegazione razionale, tuttavia, non cancellò la storia che nel frattempo aveva iniziato a circolare nel quartiere.

Attorno alla sagoma venne costruita una leggenda popolare ambientata nel Settecento, secondo la quale una giovane donna, chiamata in alcune versioni Angela o ’Ngela, sarebbe stata costretta a prendere i voti dopo una vicenda drammatica. La leggenda racconta che la donna avrebbe avuto una figlia, dalla quale sarebbe stata separata, e che proprio quella figlia sarebbe poi finita a lavorare nel vicino Palazzo Serenario.

Secondo il racconto tramandato, dopo la morte della donna la sua figura sarebbe tornata ad affacciarsi dal campanile, rivolta verso il palazzo, quasi alla ricerca della figlia perduta. Si tratta, però, di una narrazione leggendaria, che nel tempo si è intrecciata al fenomeno dell’apparizione.

Tra mistero e realtà

La “suora fantasma” del Capo è così diventata un esempio di come un fenomeno visivo possa trasformarsi rapidamente in una storia collettiva. Da una parte c’è un’illusione ottica spiegabile attraverso elementi concreti dell’architettura e dell’illuminazione; dall’altra una leggenda capace di aggiungere alla sagoma una storia, un volto e un significato.

A ricordare il confine tra realtà e racconto è anche l’attore e cuntista palermitano Salvo Piparo: «Nel campanile non c’è alcun fantasma, c’è soltanto un intonaco scrostato che sembra aver creato un’ombra o una forma sulla quale qualcuno si è divertito a costruirvi una storia».

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