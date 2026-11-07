Cosa fare in Sicilia nel weekend: Saverio Raimondo a Siracusa

Questo fine settimana porta in Sicilia un calendario di appuntamenti che attraversa linguaggi e generi differenti. Dai grandi concerti sinfonici agli spettacoli di prosa, passando per il jazz, il teatro contemporaneo e gli incontri culturali, le proposte non mancano per chi desidera trascorrere il weekend all’insegna della musica e dello spettacolo.

Palermo, dalle colonne sonore di Hans Zimmer alla musica sinfonica

A Palermo il fine settimana si apre con un’offerta musicale che spazia dalle grandi colonne sonore del cinema alla musica classica, senza dimenticare il jazz e la canzone italiana.

Sabato 7 novembre, alle 21, il Teatro Golden ospita Hans Zimmer by Ensemble Symphony Orchestra, un concerto tributo dedicato a uno dei più celebri compositori di colonne sonore contemporanee. L’orchestra, composta da circa cinquanta elementi, propone un viaggio attraverso alcune delle musiche più conosciute firmate da Zimmer, da Il Re Leone a Interstellar, passando per Pirati dei Caraibi, Inception e Il Gladiatore.

Per gli appassionati di musica sinfonica, il Teatro Politeama Garibaldi propone La vita d’eroe, con il direttore Constantin Trinks e il violoncellista Ettore Pagano. Il programma comprende pagine di grande intensità del repertorio classico e romantico, con musiche di Saint-Saëns e Richard Strauss.

La musica italiana torna protagonista al Nuovo Teatro Orione, dove Daria Biancardi e Giuseppe Milici presentano Non Gioco Più – Mina Songbook. Il progetto rilegge in chiave jazz e soul alcuni dei brani più amati del repertorio di Mina, rendendo omaggio a una delle voci più importanti della storia musicale italiana.

Spazio anche al rapporto tra cinema e jazz con Music Tales – Italian Amarcord, appuntamento al Cinematocasa guidato dal musicista Claudio Giambruno, che mette in dialogo le atmosfere del grande schermo e le sonorità jazz.

Il Teatro Biondo propone The Forest, mentre per i più piccoli e le famiglie è in programma al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino Pinocchio spacca l’opera, uno spettacolo che avvicina il pubblico dei bambini al mondo della lirica.

Messina, tra teatro, musica da camera e tradizione

A Messina il fine settimana si divide tra teatro di prosa, musica classica e teatro-canzone.

Sabato 7 novembre, alle 18, il Palacultura Antonello accoglie I Solisti Aquilani insieme al pianista e compositore Orazio Sciortino. Il programma attraversa epoche e linguaggi differenti, con composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Arnold Schönberg e una pagina dello stesso Sciortino, Serenata Interrotta Notturna, commissionata dall’ensemble.

Il Teatro Vittorio Emanuele propone invece diversi appuntamenti. Nella Sala Grande va in scena La guerra è finita, spettacolo scritto e diretto da Simone Corso, che intreccia musica e narrazione prendendo spunto dalla figura del compositore e contrabbassista statunitense Charles Mingus.

Nella Sala Sinopoli prosegue il ciclo di repliche de Il Signor G, omaggio teatrale e musicale all’universo artistico di Giorgio Gaber e alla sua eredità nel teatro-canzone.

Alla Sala Laudamo, sabato sera, spazio invece a La centona di Nino Martoglio, nella rilettura teatrale di Luca Fiorino: un appuntamento che riporta al centro la tradizione letteraria e teatrale siciliana.

Ragusa, la musica diventa colore e spazio ai diritti

A Ragusa sabato 7 novembre prende il via un nuovo appuntamento della stagione concertistica Melodica – La Musica dell’Anima, giunta alla sua 32ª edizione.

Alle 20.30, all’Auditorium del Centro Commerciale Culturale, il pianista Emil Ribarski presenta Quando la musica diventa colore. Il concerto propone un percorso musicale in cui le note dialogano idealmente con le immagini e le suggestioni visive, attraverso pagine di Chopin e Mussorgskij.

Domenica 8 novembre, alle 17.30, lo stesso Centro Commerciale Culturale ospita Alessandro Cecchi Paone con I colori della libertà. La mia vita per i diritti di tutti. L’incontro, dedicato ai diritti civili, alle discriminazioni e alla parità di genere, prende spunto dal libro dell’autore e si sviluppa come un dialogo aperto sui temi della libertà individuale e del rispetto delle differenze. L’appuntamento è a ingresso gratuito.

Siracusa e provincia, Pirandello e teatro siciliano

A Siracusa il fine settimana offre spazio alla prosa e alla comicità.

Al Teatro Massimo Città di Siracusa, a Ortigia, è in programma Don Chisciotto di Girgenti, commedia musicale ispirata al celebre personaggio di Cervantes e reinterpretata attraverso la tradizione e l’immaginario siciliano. Lo spettacolo, con Ruben Rigillo e Vincenzo Volo, racconta il confine tra sogno e realtà attraverso la storia di Giovannino, un contadino agrigentino che durante la guerra narrava ai bambini sfollati le avventure di Don Chisciotte. Le repliche sono previste sabato 7 novembre alle 20 e domenica 8 alle 17.30.

Domenica, al Teatro Città della Notte di Melilli, arriva Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina. Una nuova occasione per confrontarsi con uno dei testi più significativi del drammaturgo siciliano, tra ironia, paradossi e riflessioni sui ruoli sociali.

Domani sera l’ARSonica ospita Saverio Raimondo, protagonista di uno spettacolo di stand-up comedy caratterizzato dalla sua satira pungente e dal suo sguardo ironico sulla società.

Catania, Brahms, teatro contemporaneo e cinema

A Catania la musica classica incontra il teatro contemporaneo e le iniziative dedicate al cinema.

Il Teatro Metropolitan ospita il concerto Aimez-vous Brahms?, con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini diretta da Enrico Pagano. Il programma è dedicato a Johannes Brahms e comprende le Danze ungheresi, la Sinfonia n. 3 e l’Ouverture per una festa accademica. L’appuntamento è previsto sabato 7 novembre alle 20.30, con replica domenica 8 alle 17.30.

Al Teatro Verga, invece, va in scena People, Places & Things, spettacolo contemporaneo interpretato da Anna Ferzetti e diretto da Pierfrancesco Favino. La rappresentazione affronta temi complessi come la ricerca dell’identità, la fragilità personale e il percorso di recupero, attraverso una storia intensa e coinvolgente.

Domenica 8 novembre lo Zō Centro Culture Contemporanee inaugura la rassegna AltreScene con Sutta scupa di Babel Teatro, una produzione che affronta questioni sociali e temi legati all’inclusione attraverso il linguaggio della scena contemporanea.

Ad Acireale, infine, il Magma Festival conclude la sua edizione con la serata dedicata alla premiazione dei cortometraggi in concorso. La rassegna internazionale rappresenta un’occasione per incontrare il cinema breve e le nuove forme della narrazione audiovisiva, con un momento conclusivo dedicato ai registi e ai partecipanti.