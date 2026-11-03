Sicilia, turismo lento e rilancio delle aree interne: Fontana a Fieracavalli per il Cammino di San Giacomo

Dieci Comuni, 130 chilometri di itinerario e un patrimonio di storia, spiritualità, natura e tradizioni da riscoprire. Il Cammino di San Giacomo in Sicilia, che collega Caltagirone a Capizzi attraversando il cuore dell’Isola, sarà protagonista a Fieracavalli Verona 2026, alla presenza del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

L’appuntamento è in programma giovedì 5 novembre, alle ore 12.30, nel Padiglione 4, nell’ambito della partecipazione della Regione Siciliana alla manifestazione internazionale, con il claim “La Sicilia al passo”. Il convegno, dal titolo “La Sicilia che riparte a passo lento”, sarà un’occasione di confronto istituzionale sulle prospettive di rilancio dell’entroterra siciliano attraverso il turismo lento e la valorizzazione dei cammini.

Dopo i saluti del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, interverranno il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Luca Sammartino.

Il Cammino di San Giacomo attraversa Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera Caropepe, Assoro, Nissoria, Nicosia e Capizzi, collegando comunità, paesaggi rurali, luoghi di culto e testimonianze storiche. Un itinerario che coinvolge dieci amministrazioni comunali e quattro diocesi, con l’obiettivo di trasformare le risorse culturali e ambientali in opportunità di accoglienza e crescita economica. Il progetto propone un’esperienza di viaggio che unisce spiritualità, natura e scoperta delle identità locali. Lungo il percorso, il pellegrino incontra borghi, tradizioni artigianali, aziende agricole e prodotti tipici, tra cui il Pane del Pellegrino, espressione del legame tra ospitalità e cultura rurale.

Particolare attenzione è rivolta alle aree interne della Sicilia, dove lo sviluppo di una rete di percorsi e servizi dedicati ai pellegrini può favorire nuove forme di ricettività, sostenere le attività produttive e generare opportunità per le comunità locali. La partecipazione a Fieracavalli consentirà inoltre di approfondire il rapporto tra natura e mondo equestre, riconoscendo nel cavallo un elemento della tradizione rurale e una risorsa per nuove esperienze di viaggio. Al centro dell’incontro anche un nuovo modello di collaborazione sinergica tra Governo Regionale e Amministrazioni locali, per rafforzare il coordinamento delle iniziative di promozione, accoglienza e valorizzazione dell’itinerario.

Con la presentazione a Verona, la Regione Siciliana porta il Cammino di San Giacomo su una vetrina internazionale, candidandolo a diventare un progetto di riferimento per la rigenerazione economica e sociale dei territori dell’entroterra.