Weekend eventi: Emma Marrone tra Palermo e Catania

Un nuovo weekend all’insegna di musica, cultura, spettacoli, gastronomia e tradizioni siciliane sta per animare l’isola. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 la Sicilia propone un calendario ricco di appuntamenti: dai grandi concerti negli spazi più suggestivi, come teatri greci e arene all’aperto, agli eventi dedicati ai sapori del territorio, passando per mostre, festival e spettacoli teatrali.

Da Palermo a Catania, da Ragusa a Siracusa, fino alle province più lontane, ecco una selezione degli eventi più interessanti del weekend.

Provincia di Palermo: grandi concerti, alta cucina e spettacoli

La provincia di Palermo sarà protagonista di un fine settimana ricco di appuntamenti tra musica dal vivo, teatro e alta gastronomia.

A Cefalù spazio alla cucina d’autore con una speciale cena stellata firmata da Martina Caruso, chef del ristorante stellato Signum di Salina. Un appuntamento dedicato ai sapori siciliani reinterpretati con creatività, nella suggestiva atmosfera della cittadina normanna.

A Bagheria, il Piccolo Parco Urbano ospiterà il concerto dei Nu Genea Live Band sabato 25 luglio. Il gruppo napoletano porterà sul palco il suo sound contaminato tra funk, elettronica, disco e influenze mediterranee, per una serata all’insegna della musica internazionale.

Sempre nel territorio palermitano, ad Altavilla Milicia, prosegue il Diverticolo Festival, con lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte inserito nella rassegna “In scena, la festa della memoria”, tra comicità e riflessione.

A Palermo spazio ai grandi live: il Dream Pop Fest al Teatro di Verdura ospiterà il concerto di Emma, mentre al Velodromo Paolo Borsellino arriveranno i Modà con il loro tour estivo 2026.

Provincia di Catania: grandi live, arte e cultura ai piedi dell’Etna

Catania e il suo territorio saranno tra i principali centri della musica siciliana del weekend.

A Villa Bellini sono attesi due grandi appuntamenti: Emma porterà sul palco il suo live tour 2026, mentre Blanco sarà protagonista con il suo concerto immerso nel verde del parco storico catanese.

Sempre a Catania, il progetto “Mozart per chiostri e cortili” porterà la magia dell’opera e della musica classica al Chiostro Santa Maria di Gesù, con un incontro tra patrimonio storico e grande musica.

Nel quartiere Librino appuntamento con “Sant’Aituzza mia – Storia di Sant’Agata tra mito e presente”, un percorso dedicato alla patrona della città attraverso memoria, tradizione e identità.

A Sant’Alfio, alle pendici dell’Etna, torna l’appuntamento tra arte e musica con “Notturno Favazza”, accompagnato dal pianoforte di Giulia Gangi, in una location immersa nella suggestione del paesaggio vulcanico.

Provincia di Messina: eventi, musica e appuntamenti estivi

Anche il territorio messinese propone diversi appuntamenti per il weekend del 24-26 luglio, con iniziative dedicate alla musica, allo spettacolo e alla cultura.

Tra borghi, piazze e luoghi all’aperto saranno protagonisti concerti, manifestazioni estive e occasioni per vivere il territorio durante le serate di luglio, tra tradizioni locali e intrattenimento.

Provincia di Siracusa: il Teatro Greco protagonista della grande musica

La provincia di Siracusa ospita alcuni degli appuntamenti più suggestivi dell’estate siciliana.

Al Teatro Greco di Siracusa arrivano i Pooh con il tour estivo “La nostra storia”, uno spettacolo che celebra i 60 anni di carriera della storica band italiana.

Sempre nella straordinaria cornice del Teatro Greco appuntamento con il Gran Galà Lirico “Stili e colori da più secoli di musica”, un viaggio tra opera, melodie immortali e grandi interpreti.

A Noto torna invece il rapporto tra cultura e letteratura con “Libri e autori a Noto”, grazie alla summer edition del BookTalk firmato Giacovelli Editore.

Provincia di Ragusa: sapori iblei, teatro e cultura

Ragusa Ibla sarà uno dei luoghi simbolo del weekend grazie a We Cheese 2026 – Città del formaggio, in programma dal 23 al 26 luglio.

Un percorso diffuso tra piazze e vie storiche dedicato alla cultura del latte e ai prodotti caseari del territorio, con particolare attenzione al Ragusano DOP e ai formaggi iblei. Previsti degustazioni, incontri e caseificio live.

Sempre a Ragusa Ibla, dal 23 al 26 luglio alle ore 18.30, il Parco Trovatù ospiterà “Decamerone – Casa Matta”, spettacolo teatrale interattivo e irriverente immerso nella natura, con servizio navetta da Largo San Paolo.

A Marina di Ragusa proseguono inoltre gli appuntamenti dell’estate organizzati dalla Pro Loco Mazzarelli, tra musica, cinema all’aperto, cultura e mostre.

Provincia di Agrigento: estate tra cultura, musica e territorio

Anche Agrigento e il suo territorio si preparano a vivere un weekend ricco di appuntamenti.

Tra eventi culturali, spettacoli, musica e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, la provincia agrigentina propone diverse occasioni per vivere le serate estive tra luoghi storici e scenari suggestivi.

Provincia di Caltanissetta: musica, arte contemporanea e creatività

A Caltanissetta il weekend sarà dedicato alla contaminazione tra musica, arte e creatività.

Venerdì 24 luglio appuntamento con “Connessioni Urbane | Creative Vibes”, manifestazione che unirà market vintage, dj set, live band e installazioni artistiche nel centro cittadino.

Sempre venerdì sera, presso La Terza – Lounge – Ristorante, spazio ad AÜRA – AmazingBranco x LaTerza, serata con dj set e musica live.

Per tutto il weekend sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata a Luigi Leonardi, aperta fino al 28 luglio, un omaggio allo storico fotografo nisseno e alla memoria della città.

Prosegue inoltre “IGNORA(r)TECI”, percorso con quattro mostre di arte contemporanea realizzate da associazioni locali.

Provincia di Enna: spettacolo e musica al Castello di Lombardia

Nel cuore di Enna appuntamento sabato 25 luglio alle ore 20 al Castello di Lombardia con una serata dedicata alle famiglie.

In programma un concerto tributo ai grandi successi di Claudio Baglioni e lo spettacolo di magia e comicità del mago Cris Claun.

Domenica 26 luglio alle ore 21.30, a Sant’Anna, protagonista sarà Deborah Iurato con lo spettacolo “Battisti al Femminile”, accompagnata dalla Women Orchestra. Ad aprire la serata sarà la giovane artista Giuditta Catalano.

Provincia di Trapani: street food, jazz e sapori del Mediterraneo

Trapani e il suo territorio saranno animati da appuntamenti dedicati alla musica e alla gastronomia.

Fino al 26 luglio torna Stragusto 2026, la grande festa del cibo di strada del Mediterraneo ospitata a Piazza Mercato del Pesce nel centro storico di Trapani. La manifestazione, giunta alla 18ª edizione, propone specialità locali e internazionali, con un’area wine tasting sulle Mura di Tramontana.

A Erice, sul Litorale San Giuliano, arriva invece l’International Street Food, aperto dal 24 al 26 luglio dalle ore 12 alle 24.

A Marsala prosegue fino al 26 luglio Jazz in Cantina, rassegna che unisce concerti jazz contemporaneo e degustazioni nelle storiche cantine del territorio, tra cui Pellegrino, Donnafugata e Fina.

A Trapani continuano inoltre gli appuntamenti dell’Estate alla Casina delle Palme, spazio dedicato a cultura e musica all’aperto.

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