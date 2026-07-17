Weekend eventi: Modà e Tommaso Paradiso alla Villa Bellini

Dal ricordo di Paolo Borsellino alle grandi star della musica italiana, passando per festival jazz, teatro, street food, cinema, cultura e tradizioni popolari. Il weekend del 17, 18 e 19 luglio 2026 offre un ricchissimo calendario di appuntamenti in tutta la Sicilia, con eventi capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico.
Ecco la guida provincia per provincia.
Palermo: memoria, musica, teatro e street food
Il weekend palermitano sarà segnato innanzitutto dalle commemorazioni dedicate a Paolo Borsellino, nel 34° anniversario della strage di via D’Amelio.
Il 17 luglio partirà da Piazza Vittorio Veneto il tradizionale corteo silenzioso che attraverserà la città fino a via D’Amelio. Seguirà lo spettacolo teatrale “I giorni di Giuda – Intervista marziana a Paolo Borsellino”.
Sempre nel capoluogo sarà possibile partecipare al tour dedicato alle grandi donne della storia palermitana, da Santa Rosalia a Franca Florio, passando per Letizia Battaglia e Rosa Balistreri.
Grande musica allo Spasimo, dove Daria Biancardi, accompagnata dal Maestro Alberto Maniaci, porterà in scena lo spettacolo “Sola”, tra soul, jazz e teatro musicale.
Al Nauto torna invece il Retro Fest, tre giornate dedicate al rock’n’roll, rockabilly, burlesque, concerti e dj set.
A Terrasini spazio al gusto con il Sicily Beer Fest, tra birre artigianali, street food e prodotti tipici siciliani.
Per chi ama il mare, torna anche il suggestivo tour in barca lungo la costa palermitana con aperitivo al tramonto.
Infine, al Teatro Agricantus, Sergio Vespertino porta in scena “Ulisse racconta Ulisse”, accompagnato dalla fisarmonica di Virginia Maiorana.
Catania: Modà, Tommaso Paradiso e il Trecastagni International Music Festival
Il 17 luglio la Villa Bellini ospiterà il concerto dei Modà, protagonisti del loro tour estivo 2026.
Il giorno successivo, 18 luglio, sempre alla Villa Bellini, sarà la volta di Tommaso Paradiso, nell’ambito del Sotto il Vulcano Fest e del Catania Summer Fest.
A Trecastagni continua il prestigioso Trecastagni International Music Festival, che venerdì vedrà protagonista il Perkronos Ensemble, impegnato in un repertorio che spazia da Schmitt a Shostakovich fino a Tchaikovsky.
Domenica 19 luglio, al Parco Comunale di Nicolosi, appuntamento con la comicità di Eduardo Saitta nello spettacolo “Il piacere è tutto mio”.
Chiude il programma etneo il weekend conclusivo di Teatri Riflessi 2026 a Zafferana Etnea, uno dei festival internazionali più importanti dedicati al teatro contemporaneo.
Messina: musica, tradizione e spettacolo
Nel Messinese torna la tradizionale manifestazione dedicata a Ganzirri e Torre Faro, con degustazioni e intrattenimento.
Dal 17 al 19 luglio le Isole Eolie ospitano l’attesissimo Eolie Music Fest.
Il 18 luglio il Teatro Greco di Tindari accoglie il concerto di Biagio Antonacci.
Sempre nel weekend continua anche l’Horcynus Festival, tra cinema, arte, spettacolo e cultura.
Ragusa: teatro, basket e divertimento
Nel Ragusano il calendario propone:
- Festacrante con karaoke nel centro cittadino;
- torneo di Basket 3 vs 3 in Piazza Malta;
- lo spettacolo teatrale Decamerone a Ragusa Ibla;
- “A Birritta cu i ciancianeddi” al Castello di Donnafugata;
- Ibla Ride, appuntamento dedicato alla comicità in Piazza Pola.
Siracusa: opera, nightlife e intrattenimento
A Siracusa il weekend si apre con il Pride’s Eve a Noto e il dj set di Roman Flügel.
Sabato il Teatro Greco ospiterà il Nabucco di Giuseppe Verdi.
Sempre sabato spazio alla serata anni Ottanta “Sabato all’italiana” a Punta Milocca.
Domenica torna invece La Domenica con Aitho, appuntamento dedicato all’intrattenimento.
Agrigento: cultura e jazz
Ad Agrigento prosegue Libri di Cortile.
Sabato sarà protagonista Michele Guardì con un incontro culturale.
Domenica doppio appuntamento:
- le Serate FAI nel Giardino della Kolymbethra;
- Arcosoli Jazz al Teatro Panoramica dei Templi.
A Racalmuto, infine, spazio alla tradizionale Festa del Monte.
Trapani: teatro, cinema e jazz
Nel Trapanese continua Intrecci Narrativi al Tempio di Segesta.
A San Vito Lo Capo torna il SiciliaAmbiente Film Festival.
A Marsala spazio al Marsala Jazz Festival, mentre Petrosino propone un ricco cartellone di eventi estivi.
Domenica doppio appuntamento con Ekklesìa Festival al Parco Lilibeo e con “Il Tempo della Memoria” al Parco Archeologico di Selinunte dedicato a Paolo Borsellino.
Caltanissetta: sport e musica
Nel capoluogo nisseno prosegue Biliardo sotto le stelle presso Palazzo del Carmine.
Nel weekend è previsto anche un importante appuntamento musicale con il concerto “Meteore”.
Enna: fede, tradizione e Andrea Camilleri
A Enna il weekend propone tre eventi molto diversi tra loro.
Domenica sera Piazza Municipio ospiterà “Liscio Romagna Reunion”, dedicato alla musica romagnola.
Sempre domenica, la Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria di Gesù in Montesalvo sarà trasmessa in diretta nazionale su Canale 5, nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Maria SS. della Visitazione.
Al Teatro Antico di Morgantina, spazio allo spettacolo “Dialoghi con Camilleri”, inserito nella rassegna Estate a VANvera. Fedez sarà in concerto domani sera al Sicilia Outlet Village di Dittaino nell’ambito del Summer Music Village.