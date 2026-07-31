Eventi in Sicilia: cosa fare questa sera tra concerti, spettacoli e grandi appuntamenti

L’estate siciliana entra nel vivo e anche questa sera, venerdì 31 luglio 2026, l’Isola si accende con una lunga serie di appuntamenti dedicati alla musica, allo spettacolo e alla cultura. Da Palermo a Catania, passando per Messina, Ragusa, Bagheria e Racalmuto, saranno tanti gli artisti protagonisti di una serata ricca di emozioni.

Tra i grandi nomi spiccano Alfa al Velodromo di Palermo e Luchè alla Villa Bellini di Catania, due degli appuntamenti più attesi del calendario musicale estivo siciliano. Ma non mancheranno anche omaggi alla musica italiana, comicità e spettacoli dedicati al pubblico di ogni età.

Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Alfa in concerto al Velodromo di Palermo

Grande appuntamento al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo con Alfa, uno degli artisti più amati della nuova generazione della musica italiana.

Il cantautore genovese arriva in Sicilia con il suo tour estivo, portando sul palco i brani che hanno segnato la sua crescita artistica e conquistato migliaia di fan. Un concerto atteso soprattutto dal pubblico più giovane, pronto a cantare insieme all’artista le sue hit più conosciute.

L’appuntamento è fissato per la serata di venerdì 31 luglio.

Luchè alla Villa Bellini di Catania

A Catania riflettori puntati sulla Villa Bellini, dove questa sera arriva Luchè, protagonista di uno dei live più attesi dell’estate siciliana.

Il rapper napoletano porterà sul palco il suo stile inconfondibile, fatto di storytelling, energia e sonorità urban, con i brani della sua carriera e le nuove produzioni. Un appuntamento che conferma Villa Bellini come una delle location simbolo dei grandi eventi musicali catanesi.

Bluvertigo in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Serata all’insegna della musica alternativa e della sperimentazione a Bagheria, dove il Piccolo Parco Urbano ospita il concerto dei Bluvertigo.

La band guidata da Morgan torna protagonista con un live capace di attraversare diverse epoche della musica italiana, tra elettronica, rock e ricerca sonora.

Un appuntamento pensato per chi ama una proposta musicale più ricercata e fuori dagli schemi.

Tony Pitony a Ragusa: musica in Piazza Libertà

A Ragusa la serata di venerdì 31 luglio porta in scena Tony Pitony, protagonista di un appuntamento in Piazza Libertà.

Un evento dedicato alla musica e all’intrattenimento nel cuore della città, pronto ad animare il centro storico con il pubblico ragusano e i tanti visitatori presenti in questi giorni d’estate.

Canto Libero a Messina: omaggio a Mogol e Battisti

Atmosfera speciale a Messina con Canto Libero, spettacolo dedicato al grande patrimonio musicale firmato da Mogol e Lucio Battisti.

Il progetto ripercorre alcune delle canzoni più amate della musica italiana, riportando sul palco emozioni e melodie che hanno accompagnato intere generazioni.

L’appuntamento è al Giardino Corallo, una delle location estive più apprezzate della città.

Manuela Villa con Salvo La Rosa e Trikke e Due

Spazio anche allo spettacolo e all’intrattenimento con Manuela Villa, accompagnata da Salvo La Rosa e dal gruppo Trikke e Due.

Una serata che unisce musica, comicità e televisione, con protagonisti capaci di coinvolgere il pubblico attraverso un mix di tradizione e leggerezza.

Enrico Guarneri a Racalmuto

A Racalmuto, in provincia di Agrigento, protagonista sarà invece Enrico Guarneri, volto amatissimo del teatro siciliano.

L’attore porterà sul palco tutta la sua esperienza e la sua capacità di raccontare personaggi e storie attraverso una comicità profondamente legata alla cultura dell’Isola.