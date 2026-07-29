Etna, il vulcano dei misteri: perché continua a essere uno degli epicentri italiani degli avvistamenti UFO

Tra testimonianze, fotografie, filmati e spiegazioni scientifiche, il vulcano siciliano continua ad alimentare uno dei fenomeni più discussi dell’ufologia italiana.

Da oltre mezzo secolo il Monte Etna non è soltanto uno dei vulcani più attivi del pianeta. Per appassionati di ufologia, ricercatori indipendenti e semplici curiosi rappresenta anche uno dei luoghi più enigmatici d’Italia, teatro di centinaia di presunti avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

Le segnalazioni arrivano da escursionisti, fotografi, residenti e turisti. Sfere luminose che sembrano sostare sopra i crateri, luci capaci di cambiare direzione improvvisamente, oggetti apparentemente silenziosi che attraversano le colonne di cenere durante le eruzioni: racconti che negli anni hanno alimentato una vera e propria letteratura sul rapporto tra il vulcano e il fenomeno UFO.

Una storia che attraversa decenni

L’interesse per gli avvistamenti sull’Etna esplode soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta, periodo in cui l’Italia registra una delle più intense ondate di segnalazioni di UFO della sua storia. Proprio nel 1978 la Sicilia diventa uno degli epicentri nazionali del fenomeno, con numerosi casi riportati nelle province di Catania e Messina e una crescente attenzione dei media locali e degli studiosi del settore.

Nel corso degli anni si sono susseguite fotografie, video e testimonianze che descrivono fenomeni luminosi nei pressi dei crateri sommitali o lungo i versanti del vulcano. Alcuni episodi sono stati rilanciati dalla stampa locale e analizzati da gruppi di ricerca ufologica, senza tuttavia giungere a conclusioni definitive.

Il caso del 2018 e il video analizzato negli Stati Uniti

Tra gli episodi più discussi degli ultimi anni figura un filmato registrato nel dicembre 2018 da un sensore a infrarossi installato su una piattaforma dell’aeronautica statunitense durante un’attività sul Mediterraneo.

Il video mostra un oggetto che sembra attraversare il pennacchio di gas e cenere prodotto dall’Etna. Le immagini sono state successivamente inserite tra il materiale esaminato dall’AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), l’ufficio del Dipartimento della Difesa statunitense incaricato di analizzare i cosiddetti fenomeni anomali non identificati (UAP). Il filmato, tuttavia, non viene presentato come prova di origine extraterrestre, bensì come un caso ancora privo di una spiegazione definitiva.

Perché proprio l’Etna?

Per gli ufologi il vulcano rappresenterebbe una sorta di “hotspot”, un’area nella quale le segnalazioni risultano più frequenti rispetto ad altre zone italiane.

Le spiegazioni proposte sono molteplici: dalla presenza di forti campi elettromagnetici generati dall’attività vulcanica fino a ipotesi decisamente più speculative, come presunte basi sotterranee o fenomeni ancora sconosciuti.

La comunità scientifica invita invece alla prudenza. L’Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo e genera continuamente emissioni di gas, ceneri, cristalli di ghiaccio, scariche elettriche vulcaniche, riflessi atmosferici e fenomeni luminosi che, osservati in particolari condizioni meteorologiche o di illuminazione, possono dare origine a interpretazioni errate.

Le indagini ufficiali

In Italia la raccolta delle segnalazioni di oggetti volanti non identificati è affidata all’Aeronautica Militare. Il compito dell’istituzione non è quello di confermare ipotesi extraterrestri, ma di verificare eventuali implicazioni per la sicurezza del traffico aereo e della difesa nazionale.

Quando non è possibile attribuire un fenomeno a una causa nota, il caso rimane classificato come “oggetto volante non identificato”: una definizione tecnica che indica semplicemente l’assenza di una spiegazione certa, non l’esistenza di velivoli alieni.

Il fascino del mistero

Tra documentazione fotografica, racconti popolari e moderne analisi dei cosiddetti UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), l’Etna continua ad alimentare un immaginario che unisce geologia, astronomia e cultura del mistero.

Ad oggi nessun avvistamento registrato nei pressi del vulcano costituisce una prova scientificamente accettata dell’esistenza di visitatori extraterrestri. Tuttavia, il numero delle testimonianze raccolte nel corso dei decenni mantiene vivo il dibattito e rende il gigante di fuoco siciliano uno dei luoghi simbolo dell’ufologia italiana.

Forse è proprio questa combinazione di natura estrema, attività vulcanica incessante e racconti tramandati nel tempo a rendere l’Etna un laboratorio permanente dell’ignoto, dove il confine tra fenomeni naturali e suggestione continua ancora oggi a suscitare domande più che risposte.

jacktoto