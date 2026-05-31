Etna Comics 2026, il pop invade Catania: migliaia di visitatori per una prima giornata tra emozioni, cosplay e grandi ospiti

Bagno di folla per l’apertura di Etna Comics 2026

È partita con un bagno di folla la quattordicesima edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che fino al 2 giugno trasformerà il centro fieristico delle Ciminiere nel cuore pulsante della cultura nerd italiana. Fin dalle prime ore della mattinata di venerdì 30 maggio, migliaia di appassionati hanno affollato gli ingressi della manifestazione, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’evento nel panorama nazionale dedicato a fumetti, videogiochi, cinema, animazione e cosplay.

Le Ciminiere trasformate nel cuore della cultura pop italiana

Il taglio del nastro ha dato ufficialmente il via a quattro giorni di incontri, spettacoli, mostre e attività che coinvolgeranno ospiti provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: costumi curatissimi, famiglie, collezionisti e semplici curiosi hanno animato i viali delle Ciminiere, trasformando l’area espositiva in una vera e propria città della cultura pop.

Omaggio a Pippo Baudo tra gli eventi più significativi

Tra i temi che hanno caratterizzato questa prima giornata c’è stato il forte omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della televisione italiana e della Sicilia. L’edizione 2026 ha infatti scelto di dedicare ampio spazio al ricordo del celebre conduttore, recentemente scomparso, attraverso iniziative speciali e una serata-evento denominata “Fantasticomics”, che celebra il legame tra il mondo dello spettacolo e quello dell’intrattenimento contemporaneo.

Da Yōichi Takahashi a Leo Ortolani: gli ospiti più attesi

Grande attenzione anche per gli ospiti internazionali annunciati dal festival. Tra i nomi più attesi figurano il mangaka giapponese Yōichi Takahashi, autore di “Captain Tsubasa” (conosciuto in Italia come “Holly e Benji”), il disegnatore Leo Ortolani, oltre a numerosi artisti, fumettisti e creator provenienti dai principali circuiti del settore. Le aree dedicate a Comics, Games, Asian Wave, Movie e Creator Lounge hanno registrato una costante affluenza per tutta la giornata.

Cosplay, videogiochi e creator protagonisti della manifestazione

Particolarmente partecipata anche l’Area Videogames, che ospita tornei, postazioni di gioco e progetti indipendenti sviluppati da giovani creativi. Accanto all’intrattenimento trovano spazio anche iniziative culturali e divulgative, come quelle promosse dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), presente per il quarto anno consecutivo con attività dedicate alla scienza e all’esplorazione dello spazio.

Non sono mancati gli eventi dedicati alle nuove forme di comunicazione digitale. Creator, streamer e influencer hanno incontrato il pubblico tra sessioni di firmacopie, panel e momenti di confronto, confermando il crescente dialogo tra cultura pop tradizionale e contenuti digitali.

Etna Comics conferma il suo ruolo nazionale

A colpire è stata soprattutto la varietà del pubblico. Accanto agli appassionati storici del fumetto si sono visti bambini, famiglie e giovani provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, segnale di come Etna Comics abbia ormai superato i confini della semplice convention per diventare un appuntamento culturale di rilevanza nazionale.

Presente anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione per il territorio e per l’immagine della città, confermando l’obiettivo di superare nuovamente il traguardo delle 100 mila presenze complessive registrato nelle precedenti edizioni.

La prima giornata si chiude dunque con numeri incoraggianti, una partecipazione massiccia e la sensazione che l’edizione 2026 possa rappresentare uno dei capitoli più significativi nella storia del festival. Con ancora tre giorni di programmazione davanti, tra ospiti internazionali, incontri esclusivi, competizioni cosplay e spettacoli dal vivo, Etna Comics si conferma ancora una volta uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di cultura pop.

jacktoto