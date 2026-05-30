Guia Jelo, masterclass a Etna Comics: «Il sesso è un linguaggio narrativo e descrittivo»

Grande partecipazione per la masterclass di Guia Jelo a Etna Comics

Entusiasmo e applausi oggi alla masterclass dell’attrice catanese Guia Jelo intitolata Recitazione nel sesso narrativo e descrittivo nell’ambito di Etna Comics. Dopo l’introduzione dell’attore Andrea Russo, con un sketch che ha parlato della vita sessuale dell’uomo, l’attrice catanese con il moderatore Marco Sambasile ha parlato di come nei film la figura femminile venga presa in considerazione molto più di quella maschile. Guia ha esordito con un simpatico coming out, dicendo come sia eterosessuale.

«Il sesso è un linguaggio narrativo e descrittivo»: la riflessione dell’attrice catanese

Il passo descrittivo secondo Guia è la colonna portante della recitazione normale e un momento importante della sua vita è stato rappresentato dalla lettura del libro La Chiave di Jun’ichirō Tanizaki. La meraviglia nell’uomo è l’indugio assieme al desiderio della concessione legato al piacere di essere desiderato avendone paura e soggezione. Per questo motivo è beata la donna dalla quale l’uomo non fugge.

Dal romanzo di Tanizaki al ruolo del desiderio nella narrazione

Ma il sapersi fidare di sé stesso per l’uomo è altrettanto importante, tanto quanto la controfigura di lei nei suoi spettacoli. Il sesso non è mai un fine, ma sempre un linguaggio narrativo se fa un percorso che racconta una storia, mentre è descrittivo se descrive un ambiente o una parte di società. Entrambi si fanno contemporaneamente e ciò, sempre secondo Guia, è fondamentale.

La chiave di Jun’ichirō Tanizaki parla di un perverso gioco di coppia e incentrato sul mistero e a Guia piace il fatto che in questo libro il sesso sia puramente narrativo. L’uomo protagonista del libro è talmente innamorato della moglie tanto da arrivare a essere gelosia. Si vedono morbose situazioni con la figura maschile sempre protagonista e per Guia il massimo della sensualità in questo film e il racconto della con tutto quello che voleva lei dall’uomo.

Nell’ambito teatrale il corpo è il più importante strumento che si ha e deve essere il fulcro dell’intero spettacolo, uno strumento imprescindibile. L’attore può inoltre fare sia la parte descrittiva che quella narrativa e la figura della costumista è importante quando l’atmosfera si fa sognante. In seguito sono stati proiettati alcuni spezzoni di film in cui il corpo viene esposto e in cui Guia è protagonista, con al centro la figura della donna lupo, che hanno preceduto gli interventi delle persone presenti. Durante questi è emerso come nella sceneggiatura per il nudo maschile il lavoro sia più impegnativo. Infine Aurelio Grimaldi ha sottolineato come sia davvero maledetta repressione sessuale e come la sessualità non sia peccato.

jacktoto