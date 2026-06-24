Ekipe Orizzonte, il momento della verità: al via la finale scudetto contro la SIS Roma

Il momento decisivo della stagione è finalmente arrivato per l’Ekipe Orizzonte. Prende infatti il via la finale scudetto del 42° campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto, che vedrà le catanesi affrontare la SIS Roma in una serie che promette grande equilibrio e spettacolo.

Una finale che mette di fronte le due squadre dominatrici della regular season: la SIS Roma, prima classificata con 47 punti, e l’Ekipe Orizzonte subito alle spalle con 45. Un confronto che rappresenta ormai una classica della pallanuoto femminile italiana e che assegnerà il titolo nazionale al meglio delle due vittorie su tre.

Gara 1 a Ostia, gara 2 a Catania

La serie si apre con gara 1 in programma alle 19:30 al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Sabato sarà invece il turno di gara 2 alla piscina “Nesima” di Catania, con fischio d’inizio fissato alle 21:00.

L’eventuale gara 3 si giocherà in casa della SIS Roma il 4 luglio alle 19:15. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Rai Sport HD, a conferma dell’importanza della sfida.

Due percorsi netti verso la finale

Entrambe le formazioni arrivano all’ultimo atto dopo una semifinale dominata.

La SIS Roma di Marco Capanna ha superato la Pallanuoto Trieste chiudendo la serie sul 2-0, mentre L’Ekipe Orizzonte guidata da Martina Miceli ha avuto la meglio su Rapallo Pallanuoto con lo stesso risultato, confermando solidità, esperienza e capacità di gestire i momenti chiave.

Precedenti e sfida aperta

In stagione regolare le due squadre si sono divise i successi: le romane si erano imposte 11-9 a Catania il 1° novembre, mentre nel ritorno del 18 marzo L’Ekipe ha risposto con lo stesso risultato, ribaltando il fattore campo.

Numeri che confermano quanto la finale sia completamente aperta e destinata a decidersi sui dettagli.