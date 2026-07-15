Dolce & Gabbana incanta Taormina: Haaland, Jennifer Lopez e tante star al Teatro Antico. De Luca scherza: «Il vero bomber sono io»

Il Teatro Antico di Taormina si è trasformato ancora una volta nel palcoscenico dell’eccellenza internazionale, ospitando la sfilata di Alta Sartoria Uomo di Dolce & Gabbana. Un evento esclusivo che ha richiamato alcune delle personalità più celebri del panorama mondiale tra moda, cinema, musica e sport, confermando la città siciliana come una delle capitali del lusso e del glamour.

Tra gli ospiti più attesi figuravano Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Christian Bale, Michele Morrone e il fuoriclasse del calcio mondiale Erling Haaland, reduce dalla partecipazione ai Mondiali 2026 e ormai considerato uno degli attaccanti più forti del panorama internazionale.

Moda, arte e tradizione siciliana

La maison fondata da Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha scelto di rendere omaggio alla Sicilia attraverso una collezione ispirata a Cavalleria Rusticana, il celebre capolavoro di Pietro Mascagni. Una rilettura stilistica che ha intrecciato alta moda, cultura e identità isolana, sfruttando la scenografia naturale del Teatro Antico per creare un’atmosfera suggestiva e ricca di richiami alla tradizione.

L’evento ha così unito l’eleganza dell’Alta Sartoria alla forza evocativa dell’opera lirica, trasformando la passerella in uno spettacolo capace di valorizzare uno dei luoghi simbolo della Sicilia.

Il siparietto tra Haaland e Cateno De Luca

Tra i momenti più curiosi della serata c’è stato anche l’incontro tra Erling Haaland e il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che non ha perso l’occasione per regalare ai propri follower uno dei suoi consueti interventi ironici.

Pubblicando sui social una fotografia insieme all’attaccante norvegese, il primo cittadino ha commentato con il suo stile inconfondibile: «Qui, mentre questa sera a Taormina spiegavano all’attaccante norvegese Erling Haaland che in Italia il vero bomber sono io.»

Una battuta che ha rapidamente raccolto reazioni e condivisioni, aggiungendo una nota di leggerezza a una serata già ricca di protagonisti.

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