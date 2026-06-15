Taormina Film Festival, gran finale sul red carpet: da Michele Placido a Tony Renis, passando per Roberto Lipari e Pietro Castellitto

Tra i protagonisti della sfilata finale si sono alternati grandi nomi del cinema, della televisione e dello spettacolo italiano e internazionale: da Carol Alt a Michele Placido, passando per il duo comico Gigi e Ross, Pietro Castellitto, Tony Renis e Roberto Lipari.

Tony Renis conquista il pubblico con una battuta sull’età

Tra i momenti più simpatici del pomeriggio c’è stato quello che ha visto protagonista Tony Renis, accolto con grande affetto dal pubblico presente.

Il celebre cantautore e produttore ha scherzato sulla propria età raccontando un curioso episodio: «Ho 88 anni, ma una signora poco fa me ne ha dati 54». Una battuta che ha strappato sorrisi e applausi lungo tutto il red carpet, confermando ancora una volta l’ironia e il carisma di uno dei protagonisti della musica italiana nel mondo.

Michele Placido: «Ho avuto grandi maestri»

Molto applaudito anche Michele Placido, che ha ripercorso la propria lunga carriera artistica.

L’attore e regista ha voluto rendere omaggio a coloro che lo hanno formato professionalmente: «Ho avuto grandi maestri, che mi hanno insegnato il mestiere e in questi anni l’ho ridonato al pubblico con i miei film e con le reinterpretazioni. Sono stato privilegiato e fortunato».

Parole che sintetizzano il percorso di uno degli artisti più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo.

Pietro Castellitto e la nostalgia di una vacanza finita

Tra i volti più apprezzati della giornata anche Pietro Castellitto, che ha raccontato il proprio stato d’animo al termine del festival.

«Le sensazioni sono positive perché sono stato molto bene, con persone stupende e in un posto incredibile. Ho la sensazione di una vacanza che è finita, una vacanza con gli amici a scuola che è finita. Ho la nostalgia», ha dichiarato l’attore e regista.

Un’immagine semplice ma efficace per descrivere l’atmosfera di condivisione e amicizia che spesso caratterizza le giornate del Taormina Film Festival.

Roberto Lipari celebra la Sicilia e la sua identità

Tra gli ospiti più attesi dal pubblico siciliano c’era Roberto Lipari, che ha ricevuto un caloroso benvenuto.

Il comico e conduttore ha ricordato alcune celebri riflessioni di Pino Caruso sul carattere dei siciliani: «Penso a Pino Caruso che diceva che in Sicilia c’è tutto il resto che manca, quindi ci sono figure creative comiche straordinarie perché noi abbiamo subito e reagiamo così».

Lipari ha poi aggiunto con ironia: «Un’altra cosa che sempre Caruso diceva è che noi in Sicilia le cose o le facciamo in grande o non le facciamo e infatti spesso non le facciamo. Invece oggi stiamo facendo una cosa grande, godiamocela e sono felice di essere premiato».

Riflettendo sull’identità dell’Isola, ha sottolineato come la Sicilia stia attraversando una fase di evoluzione: «La Sicilia è in evoluzione ed è una terra che ha il difetto e allo stesso tempo il vantaggio di essere un’isola, sia perché ci facciamo i fatti nostri che perché non riusciamo a essere contaminati dal mondo».

Infine ha concluso: «Quando metti un siciliano a contatto con il resto del mondo riesci a vedere cosa nel mondo non sta andando bene. Noi abbiamo preservato delle cose che si stanno perdendo».

Gigi e Ross: «Un onore essere qui»

Grande entusiasmo anche per Gigi e Ross, protagonisti della comicità televisiva italiana, che hanno espresso tutta la loro emozione per la partecipazione al festival.

«Un festival talmente celebre e famoso che per noi è un onore essere qui dopo tanti illustri predecessori. Lo abbiamo sempre visto in tv e stare qua è un onore, con un palco che ha visto tanti premi Oscar», hanno dichiarato.

Carol Alt tra glamour internazionale e fascino senza tempo

A completare il parterre degli ospiti dell’ultima giornata è stata Carol Alt, che ha aggiunto un ulteriore tocco internazionale al red carpet taorminese.

L’attrice e top model statunitense ha sfilato tra fotografi e fan, confermando il fascino che da decenni la rende una delle figure più riconoscibili del panorama dello spettacolo internazionale.

Il festival saluta Taormina

Con il passaggio sul red carpet di artisti appartenenti a generazioni e mondi diversi, il Taormina Film Festival si avvia alla conclusione di un’edizione che ha saputo unire grandi star internazionali, protagonisti del cinema italiano e volti amati dal pubblico televisivo.

Un finale che conferma ancora una volta il ruolo del festival come luogo d’incontro tra cultura, spettacolo e territorio, nella straordinaria cornice del Teatro Antico, simbolo di una manifestazione che continua a rappresentare una delle vetrine cinematografiche più prestigiose del Mediterraneo.