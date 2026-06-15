Cinema

Taormina Film Festival, gran finale sul red carpet: da Michele Placido a Tony Renis, passando per Roberto Lipari e Pietro Castellitto

di Giuliano Spina

15 Giugno 2026

Il sipario sulla 72ª edizione del Taormina Film Festival si avvicina alla chiusura, ma il pomeriggio dell’ultima giornata ha regalato ancora emozioni, incontri e momenti di spettacolo sul tradizionale red carpet allestito in piazza IX Aprile.

 

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Giuliano Spina