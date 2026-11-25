L’Alfa Basket Catania non intende fermarsi. La formazione rossazzurra guidata da coach Stefano Marisi supera anche l’Azzurra Pozzallo, conquista la settima vittoria consecutiva e conferma il primato in classifica. Un percorso fin qui spedito, costruito attraverso risultati e prestazioni che testimoniano la crescita e la solidità del gruppo.

Al PalaLeonardo arriva un successo netto, con il punteggio finale di 95-72. Una partita che l’Alfa gestisce con attenzione, nonostante un secondo quarto favorevole agli ospiti, e nella quale riesce a fare la differenza soprattutto nella seconda parte di gara.

I rossazzurri chiudono avanti il primo parziale sul 22-14, ma l’Azzurra Pozzallo reagisce nel secondo periodo, vinto 16-23, e si porta all’intervallo lungo sul 38-37. Dopo la pausa, però, la Decò Alfa Catania ritrova ritmo e intensità: il terzo quarto termina 21-16, mentre nell’ultimo periodo i padroni di casa allungano definitivamente con un parziale di 36-19.

A guidare la squadra è Matas Budrys, miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti. Importante anche il contributo di Ruggero Elia e Luciano Abramo, entrambi a quota 18. Positive le prove di Daniel Laffitte, Andrea Lo Iacono, Nemanja Jovanovic, Federico Torrisi e Oumar Dioumessy, mentre Sadio Traorè si distingue per la solidità in fase difensiva. Da segnalare anche i primi due punti in Serie C per il giovane Guido Spina, un ulteriore segnale della crescita del gruppo.

Archiviata la vittoria contro Pozzallo, l’attenzione si sposta adesso sul prossimo impegno. Sabato 28 novembre, alle ore 18, la Decò Alfa Catania sarà impegnata in trasferta sul parquet del Basket Giarre, durante la quale gli uomini di Marisi dovranno stare attenti a proseguire il proprio cammino.