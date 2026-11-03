Alfa Basket Catania, poker di vittorie: 109 punti e successo a Milazzo

Quarta vittoria consecutiva per l’Alfa Basket Catania, che prosegue il proprio momento positivo imponendosi in trasferta sul campo di Milazzo con il punteggio di 109-68. Una prestazione offensiva di grande efficacia e una prova autoritaria fin dalle prime battute e accompagnata da una prova corale che ha permesso ai rossazzurri di gestire la gara senza perdere intensità.

La squadra catanese ha indirizzato subito la partita, chiudendo il primo quarto con un parziale di 42-14, quel tanto che basta per prendere un ampio margine e mettere la sfida sui binari desiderati.

Alfa Basket, partenza da record e vantaggio gestito

Dopo il primo quarto gli etnei hanno controllato il vantaggio, trovando con continuità la via del canestro e impedendo agli avversari di rientrare in partita.

Il punteggio finale racconta una gara nella quale la formazione etnea ha saputo unire efficacia offensiva e continuità nell’arco di tutti i quaranta minuti.

Budrys trascina l’attacco: cinque giocatori in doppia cifra

A guidare la produzione offensiva dell’Alfa Basket è stato Matas Budrys, autore di 27 punti. Alle sue spalle Daniel Laffitte, con 23 punti, e Ruggero Elia, che ha chiuso a quota 20.

In doppia cifra anche Nemanja Jovanovic, con 14 punti, e Andrea Lo Iacono, autore di 10. Federico Torrisi infine ha contribuito con altri 8 punti.

Per l’Alfa Basket Catania arriva così il quarto successo consecutivo, accompagnato dal superamento della soglia dei cento punti segnati. Un risultato che conferma il buon momento della squadra e dà continuità al percorso intrapreso in campionato.