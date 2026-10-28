Alfa Basket Catania, terza vittoria consecutiva contro Siracusa: adesso c’è Svincolati Milazzo

L’Alfa Basket Catania ha centrato nello scorso weekend la terza vittoria consecutiva e ha confermato il proprio momento positivo. La formazione catanese ha superato il Siracusa Basket con il punteggio di 90-71, al termine di una gara condotta con continuità e caratterizzata da un progressivo aumento del vantaggio.

L’avvio è stato subito favorevole ai rossazzurri, che hanno preso il comando delle operazioni e hanno chiuso il primo quarto sul 27-14. Il Siracusa ha provato a rientrare in partita, ma l’Alfa ha mantenuto la concentrazione e ha conservato il controllo del confronto, andando all’intervallo lungo sul 44-29.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra catanese ha aumentato ulteriormente il ritmo e ha trovato l’allungo che ha indirizzato definitivamente la partita. Il vantaggio ha consentito ai padroni di casa di amministrare il risultato fino alla sirena finale, che ha sancito il 90-71.

A guidare l’attacco dell’Alfa è stato il capitano Luciano Abramo, autore di 22 punti. Buone anche le prestazioni di Andrea Lo Iacono e Nino Buttafuoco, entrambi a quota 12, mentre Federico Torrisi ha chiuso con 8 punti e Oumar Dioumessy con 4.

La vittoria ha offerto spazio anche ai giovani Silviani e Carpinato, entrambi a segno. Un contributo che ha sottolineato il valore del gruppo e il percorso di crescita di una squadra sempre più affiatata, capace di coinvolgere diversi interpreti nel corso della gara.

Per l’Alfa Basket Catania è arrivato così il terzo successo consecutivo, un risultato che ha dato continuità al lavoro della formazione etnea. Il prossimo impegno è in programma sabato 31 ottobre, in trasferta contro gli Svincolati Milazzo.