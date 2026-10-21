Alfa Basket Catania, Torrisi promuove Marisi e rilancia le ambizioni

Un solo stop per l’Alfa Basket Catania in questo inizio di campionato di Serie C, nel quale gli etnei adesso allenati da Stefano Marisi hanno battuto Cefalù, Marsala e Nova Basket e hanno dovuto cedere le armi solo contro Comiso.

Il presidente Nico Torrisi elogia il lavoro dell’allenatore e conferma come le ambizioni di classifica non siano cambiate rispetto allo scorso anno, nel quale gli etnei si sono arresi soltanto alla finale dei playoff contro Gela.

«Abbiamo soltanto fatto un passaggio a vuoto – spiega Torrisi – in una partita dove ci siamo un po’ smarriti nel quarto quarto, però la squadra ha subito ripreso, sta andando bene e quindi abbiamo preso con una squadra molto rinnovata, secondo noi molto forte, ripreso bene a correre. era stato invertito il campo, si poteva giocare a Comiso e poi ci hanno chiesto di giocare a casa nostra e abbiamo perso di poco».

Le parole di stima per il nuovo allenatore non mancano: «Sì, siamo primi in classifica con altre squadre e e ripeto, la squadra cresce, sono molto soddisfatto del lavoro che sta facendo il nostro coach, il nostro nuovo allenatore, che è una persona che condivide prima di tutto i valori impostati dalla società, quindi quelli di base della società e sta crescendo molto bene con tutta quanta la squadra. Siamo più lunghi rispetto allo scorso anno, quindi abbiamo una squadra secondo noi più lunga e più profonda rispetto a quella dello scorso anno, quindi confidiamo di fare altrettanto bene se non meglio».

E in vista della prossima sfida quali sono le aspettative? «Siracusa è una squadra con un ottimo allenatore e rappresenta una compagine da prendere con le giuste attenzioni. Quello che sta risultando importante, ripeto, in questo momento è il coach, che ha preso un gruppo, ma anche Abramo e Budrys, che sono comunque due pilastri fondamentali della nostra squadra, accanto a Lafitte».