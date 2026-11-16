CUS Catania Rugby, vittoria sul Napoli: finisce 34-24

Secondo successo stagionale per i rossazzurri, che conquistano anche il punto di bonus offensivo grazie a quattro mete. Dopo un primo tempo chiuso sul 14-7, gli universitari allungano nella ripresa e resistono al tentativo di rimonta dei campani.

Il CUS Catania Rugby ritrova il sorriso e torna alla vittoria davanti al proprio pubblico. Alla Cittadella Universitaria, i rossazzurri superano l’RNA Napoli per 34-24 nella quinta giornata del campionato di Serie A, conquistando il secondo successo stagionale e cinque punti preziosi per la classifica.

La squadra guidata da Luca Mammana risponde così alla sconfitta della settimana precedente a Gubbio, offrendo una prova di carattere e concretezza. Decisive le quattro mete realizzate, che valgono anche il bonus offensivo, e la capacità degli universitari di gestire il vantaggio nonostante i tentativi di rimonta della formazione campana.

Il team manager Giulio Di Mauro spiega a margine della gara: «Ieri abbiamo siglato la prima vittoria in casa di questo campionato di Serie A, partita molto importante per, per questa stagione, per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi abbiamo messo un tassello importante appunto per quello che è il campionato, che ci ha visto conquistare 5 punti con una vittoria con bonus in casa contro Napoli. Partita molto fisica, molto dura, subito bene noi con 2 con due segnature, con un guizzo di Colombrita e Lucenti, concluso poi da Lopez. Gli ospiti hanno però reagito subito segnando anche loro, quindi una partita molto combattuta. Bravi noi che nel momento di difficoltà riusciamo a segnare con un guizzo di Acosta che porta in assist Gemmario per la meta finale. Che ci ha portato a, diciamo, chiudere il match nel secondo tempo. Ripeto, una partita molto, molto combattuta, dura, in mischia, in touch, nelle fasi statiche. Ci ha portato appunto a vincere alla fine degli 80 minuti. Nota di merito all’esordio di Dario Alberti, giovane ragazzo delle giovanili, diciottenne. Siamo contenti, il nostro percorso continua e ci aspettiamo un’altra partita importante contro Perugia fra 2 settimane. Quindi il nostro percorso di preparazione e di crescita continua e parte proprio da questa vittoria in casa».