Rugby Serie A, il CUS Catania cade a Gubbio: finisce 47-18. Reazione rossazzurra nella ripresa

Gli universitari pagano un primo tempo complicato, chiuso sul 33-3 per i padroni di casa. Nella seconda frazione arrivano le mete di Marsiglia e Colombrita, ma il divario accumulato indirizza la partita.

Trasferta difficile per il CUS Catania Rugby, sconfitto dal Rugby Gubbio con il punteggio di 47-18 nella quarta giornata del campionato di Serie A. Sul campo del Coppiolo, gli universitari non riescono a contenere l’avvio dei padroni di casa, che costruiscono un vantaggio importante già nei primi quaranta minuti. Nella ripresa arriva però una risposta dei rossazzurri, capaci di ritrovare efficacia offensiva e di giocare una frazione più equilibrata.

La formazione guidata da Luca Mammana incontra subito le difficoltà di un Gubbio concreto e incisivo. I padroni di casa impongono il proprio ritmo, sfruttano le occasioni a disposizione e mettono sotto pressione la difesa catanese, indirizzando progressivamente l’incontro.

Il CUS riesce a muovere il punteggio con Nicolás Gauna Coll, preciso dalla piazzola su calcio di punizione. I tre punti non bastano tuttavia a frenare l’iniziativa degli umbri, che continuano a trovare spazio e soluzioni offensive. All’intervallo il tabellone segna 33-3 per il Gubbio.

La risposta del CUS Catania nella ripresa

Al rientro in campo, gli universitari mostrano un atteggiamento diverso. La squadra ritrova maggiore continuità nella manovra e riesce a concretizzare le proprie occasioni, dando un volto nuovo alla prestazione.

La prima marcatura rossazzurra della ripresa porta la firma di Mattia Marsiglia, con Gauna Coll che completa l’azione trasformando la meta. Poco dopo arriva anche la meta di Paolo Colombrita, che permette al CUS di aumentare il proprio bottino e di rendere più consistente la reazione.

Il parziale del secondo tempo, 15-14, racconta una frazione decisamente più equilibrata rispetto alla prima. I catanesi riescono a competere con maggiore efficacia, ma il vantaggio costruito dal Gubbio prima dell’intervallo resta troppo ampio per riaprire realmente la partita.

I padroni di casa mantengono il controllo del risultato e chiudono l’incontro sul definitivo 47-18.

Terza sconfitta in quattro giornate

Per il CUS Catania arriva così la terza battuta d’arresto nelle prime quattro giornate di campionato. Il bilancio comprende il successo esterno contro l’US Roma e le sconfitte contro Lazio, Alto Lazio e Rugby Gubbio.

La trasferta umbra lascia soprattutto il rammarico per un primo tempo nel quale la squadra non è riuscita a trovare le contromisure necessarie per limitare gli avversari. La reazione mostrata nella ripresa rappresenta comunque un elemento da cui ripartire, soprattutto per quanto riguarda la capacità di costruire gioco e concretizzare le occasioni offensive.

Il prossimo obiettivo per la formazione di Luca Mammana sarà trovare maggiore continuità nell’arco degli ottanta minuti, evitando che le difficoltà iniziali compromettano il lavoro svolto durante il resto della gara.

Il campionato è ancora lungo, ma per il CUS Catania diventa importante trasformare i segnali positivi emersi nella seconda frazione in prestazioni più solide e complete, per tornare a conquistare punti e dare nuovo slancio al proprio percorso in Serie A.