CUS Catania Rugby, vittoria nel primo round playoff: Monferrato ko 15-3

Il CUS Catania Rugby conquista il primo atto della finale playoff per la promozione in Serie A superando il Monferrato Rugby con il punteggio di 15-3 al termine di una sfida intensa, combattuta e ad altissima tensione agonistica.

Davanti a una Cittadella Universitaria gremita di tifosi, la formazione allenata da Luca Mammana ha disputato una gara di grande maturità, riuscendo a imporsi contro un avversario solido e organizzato, portando così a casa un vantaggio importante in vista del match di ritorno in programma domenica 31 maggio ad Asti.

Primo tempo equilibrato e molto tattico

L’avvio di gara è stato caratterizzato da grande equilibrio e da un confronto prevalentemente tattico. Entrambe le squadre hanno mostrato grande attenzione difensiva, limitando al minimo gli spazi e concedendo pochissime occasioni offensive.

Con il passare dei minuti il CUS Catania è riuscito però a guadagnare metri sul piano territoriale, aumentando la pressione e costruendo diverse azioni offensive. La svolta è arrivata nel finale del primo tempo, quando Colombrita ha trovato la meta che ha sbloccato il risultato. La trasformazione di Scarpaci non è andata a buon fine, lasciando il punteggio sul 5-0.

Il Monferrato è comunque riuscito a restare in partita grazie al calcio piazzato messo a segno da Apperley Til, che ha fissato il parziale sul 5-3 all’intervallo.

Il CUS alza il ritmo nella ripresa

Nel secondo tempo la squadra etnea ha ulteriormente aumentato l’intensità difensiva, mostrando solidità e grande concentrazione nei momenti più delicati della partita.

Al 55’ è arrivato il calcio piazzato di Scarpaci che ha consentito ai cusini di allungare sul punteggio di 8-3, mettendo maggiore pressione agli ospiti.

Nel finale il Monferrato ha provato a contenere il passivo e a restare agganciato alla sfida promozione, ma proprio all’ultima azione del match il CUS Catania ha trovato la giocata decisiva: meta di Rizzo allo scadere e trasformazione di Scarpaci per il definitivo 15-3.

Un risultato prezioso che permette agli etnei di affrontare la trasferta piemontese con un margine importante, pur sapendo che il ritorno si preannuncia particolarmente complicato.

Puleo: «Squadra protagonista per tutta la stagione»

Grande soddisfazione nelle parole del responsabile della sezione rugby del CUS Catania, il professor Nino Puleo, che ha sottolineato la prova di carattere della squadra:

«È una vittoria strameritata. Non concedere due mete agli avversari a pochi centimetri dalla linea è stato un gesto tecnico importantissimo. I ragazzi hanno messo in campo grinta e concentrazione. Abbiamo vissuto questa stagione da protagonisti e oggi la festa sugli spalti lo ha dimostrato».

Mammana: «Prestazione di alto livello»

Soddisfatto anche il tecnico Luca Mammana, che ha evidenziato la qualità della prestazione offerta dai suoi giocatori:

«È stata una grande vittoria ottenuta contro un avversario di alto livello. Abbiamo fatto la differenza nelle fasi di conquista e siamo stati molto efficaci in touche. Abbiamo mantenuto il possesso per lunghi tratti della gara. Non avere concesso il bonus difensivo agli avversari rappresenta un piccolo vantaggio, ma sappiamo che la gara di ritorno sarà durissima».

Il tabellino della gara

CUS Catania – Monferrato Rugby 15-3

Marcatori:

41’ meta Colombrita

44’ calcio piazzato Apperley Til

55’ calcio piazzato Scarpaci

80’ meta Rizzo trasformata da Scarpaci

Il verdetto definitivo sulla promozione in Serie A arriverà domenica prossima ad Asti, dove il CUS Catania proverà a completare l’opera dopo il prezioso successo conquistato davanti al proprio pubblico.