Cu’ tuppu, rossa o nica: chista ie’ a “brioscia”

Conosciamo tutti la brioche siciliana: accompagna la granita, ottima farcita con il gelato o vuota quando un certo languorino si fa sentire. Ecco com’è nata, come si è evoluta e come poterla preparare in casa.

Come nasce la brioche

L’origine della brioche siciliana resta al più sconosciuta. Alcuni racconti narrano che le famiglie nobili e benestanti di un tempo, stufe delle solite ricette, si affidassero a cuochi e maggiordomi per farsi stupire con delizie e leccornie.

Fu per l’appunto il cuoco di una non meglio precisata famiglia nobile, ad aver creato la brioche. Gli era stato chiesto qualcosa di morbido e leggero, da accompagnare alle marmellate durante la colazione.

I croissant, di indubbia origine francese, non erano molto diffusi – né tantomeno molto amati -. Anche se la ricetta era arrivata in Sicilia, la sfoglia non faceva impazzire i nobili palati siciliani. È così che venne inventato il morbido “panino“ senza burro ma con lo strutto. In ogni caso, entrambi i prodotti dolciari includono farina, uova, lievito e zucchero.

Cu’ tuppu o senza tuppu?

Originariamente, la brioche nasce priva dell’elemento che la renderà unica e inimitabile: “u’tuppu”. Sappiamo che anticamente le donne raccoglievano i lunghi capelli in quest’acconciatura tipica, il toupet -o chignon– e fu proprio questo ad ispirare gli inventori della “brioscia cu’ tuppu”.

Tuttavia si dice anche che nacque per la prima volta a Santa Teresa di Riva (ME), prendendo ispirazione dal seno di una donna.

Comunque sia andata la creazione del tuppo, è indubbio che sia stata la figura femminile ad aver ispirato i cuochi del tempo!

Rossa o nica?

Non tutti si accontentano della brioche dalle dimensioni standard e c’è un posto, in particolare, dove la brioche è sempre più grande.

Questo posto è la pasticceria Miraglia ad Aci Sant’Antonio. La sua peculiarità è proprio quella di produrre pezzi di pasticceria dalle dimensioni ”XXL”: cornetti e brioches giganti per cui servirebbe il doppio cappuccino e la seconda granita.

«Chi viene qua deve rimanere stupefatto e attratto dalla nostra pasticceria – afferma il proprietario della pasticceria Alfio Miraglia – ma soprattutto deve rimanere soddisfatto della propria colazione diversa dalla solita e più ”all’americana”».

La ricetta

Per chi vuole provare a prepararla in casa, ecco per voi la ricetta e il procedimento:

Ingredienti per 12 persone



Per l’impasto:

300 gr di farina ’00

200 gr di farina Manitoba

15 gr di lievito di birra fresco

3 uova grandi

180 gr di burro

80 gr latte intero fresco

80 gr di zucchero

1 cucchiaio e mezzo di miele d’acacia o millefiori

18 gr di rum

1 cucchiaio di essenza di vaniglia oppure bacca di una stecca di vaniglia (in alternativa 1 bustina di vanillina)

buccia di 2 arance grattugiate

buccia di 1 limone grattugiato

10 gr di sale

Per spennellare:

1 tuorlo

20 gr di latte fresco

Procedimento

Per l’impasto:

Per realizzare l’impasto, è consigliabile utilizzare una planetaria o un’impastatrice, perché il tempo di lavorazione è lungo e sarebbe stancante lavorarlo a mano.

Se volete provarci dovrete impastare fino a quando l’impasto non risulterà gonfio, liscio, elastico e unto.

I tempi di lavoro possono variare dai 15 ai 30 minuti con soste di 40/50 secondi.

Una volta ottenuto l’impasto lasciate lievitare 8/10 h in frigo (tutta la notte) + 2 h fuori dal frigo.

Dopo la lievitazione l’impasto deve risultare morbido, unto facile da modellare e da pirlare con le mani, staccabile dal piano di lavoro.

Per formare la brioscia: