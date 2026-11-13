Terapisti occupazionali, a Catania un corso ECM sull’Integrazione Sensoriale: sette crediti formativi il 14 novembre

Una giornata di formazione dedicata alla valutazione e all’intervento in Terapia Occupazionale. Al centro del programma la partecipazione della persona, il ruolo dell’ambiente e il coinvolgimento di famiglie e caregiver.

Aggiornamento professionale, approfondimento scientifico e applicazione pratica: sono questi gli obiettivi del corso ECM «Percorsi di Integrazione Sensoriale: Valutazione e intervento per la partecipazione occupazionale», in programma sabato 14 novembre 2026 ad Aci Castello, in provincia di Catania.

L’appuntamento si svolgerà presso la Sala dell’Ordine TSRM e PSTRP, in via M. Rapisardi 30, e sarà rivolto a un massimo di 40 Terapisti Occupazionali. La giornata prevede sette ore di formazione e il riconoscimento di sette crediti ECM.

Responsabile scientifica dell’iniziativa è Roberta Zito, presidente della Commissione d’Albo dei Terapisti Occupazionali dell’Ordine TSRM e PSTRP di Catania. La segreteria organizzativa e il ruolo di provider sono affidati a Mec Congress S.r.l. L’evento è finanziato dall’Ordine delle Professioni sanitarie TSRM e PSTRP di Catania.

Integrazione Sensoriale, dalla valutazione alla partecipazione occupazionale

Il corso nasce con l’obiettivo di approfondire le competenze dei professionisti nella valutazione e nell’intervento secondo i principi dell’Integrazione Sensoriale, rafforzando il ragionamento clinico e la capacità di utilizzare strumenti di assessment adeguati.

Tra gli aspetti centrali del percorso formativo ci sarà il rapporto tra persona e ambiente. Lo spazio fisico e sensoriale, infatti, può diventare una risorsa terapeutica da considerare nella progettazione degli interventi e nella promozione della partecipazione occupazionale.

Un’attenzione specifica sarà riservata anche al coinvolgimento delle famiglie e dei caregiver. La collaborazione con chi accompagna quotidianamente la persona rappresenta un elemento importante per favorire la continuità del percorso terapeutico e la generalizzazione delle competenze nei diversi contesti di vita, dalla casa alla scuola.

Il programma della mattinata: teoria e strumenti di valutazione

I lavori prenderanno il via alle 8:30 con la registrazione dei partecipanti. Alle 9:00 sono previsti i saluti istituzionali di Roberta Zito ed Enzo Secolo, presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Catania.

La sessione mattutina sarà dedicata agli approfondimenti teorici e metodologici, con quattro relazioni affidate alle professioniste coinvolte nel corso:

Giovanna Suraniti , dalle 9:15 alle 10:00, illustrerà le basi teoriche dell’Integrazione Sensoriale, a partire dal contributo di A. Jean Ayres, con riferimenti alla neuroplasticità e alla risposta adattiva.

, dalle 9:15 alle 10:00, illustrerà le basi teoriche dell’Integrazione Sensoriale, a partire dal contributo di A. Jean Ayres, con riferimenti alla neuroplasticità e alla risposta adattiva. Enrica Frasca Caccia , dalle 10:00 alle 10:45, approfondirà il processo di valutazione in Terapia Occupazionale, l’osservazione clinica strutturata e i principali strumenti di assessment.

, dalle 10:00 alle 10:45, approfondirà il processo di valutazione in Terapia Occupazionale, l’osservazione clinica strutturata e i principali strumenti di assessment. Cristina Marotta , dalle 11:00 alle 11:45, si concentrerà sull’organizzazione e sulla modulazione dell’ambiente fisico e sensoriale come risorsa terapeutica.

, dalle 11:00 alle 11:45, si concentrerà sull’organizzazione e sulla modulazione dell’ambiente fisico e sensoriale come risorsa terapeutica. Maria Amata, dalle 11:45 alle 12:30, affronterà il ruolo del caregiver, la parent education e la generalizzazione delle competenze nella quotidianità.

Nel pomeriggio spazio alle esercitazioni pratiche

Dalle 14:00 alle 17:30 il corso passerà dalla dimensione teorica a quella esperienziale e applicativa. La sessione pratica, condotta da tutti i relatori, coinvolgerà i partecipanti in attività guidate di elaborazione sensoriale, osservazione di casi clinici ed esercitazioni di ragionamento clinico in piccoli gruppi.

Il programma prevede inoltre momenti di confronto e discussione, per favorire la condivisione di esperienze e l’approfondimento delle modalità di applicazione dei principi dell’Integrazione Sensoriale nella pratica professionale.

La giornata si concluderà alle 17:30 con il test di verifica ECM.

Formazione e pratica clinica al servizio della persona

Il corso rappresenta un’occasione di aggiornamento per i Terapisti Occupazionali che intendono approfondire strumenti e metodologie per la valutazione e la progettazione degli interventi.

Il filo conduttore dell’iniziativa è la partecipazione della persona nei propri contesti di vita: un obiettivo che richiede competenze professionali, attenzione alle caratteristiche individuali e collaborazione con famiglie e caregiver.

Un percorso formativo che punta quindi a integrare conoscenze scientifiche e applicazione clinica, con l’intento di rendere gli interventi di Terapia Occupazionale sempre più attenti ai bisogni e alle possibilità di ciascuna persona.