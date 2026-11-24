Il Rapporto ISPRA-SNPA 2026 fotografa un’accelerazione della cementificazione: nel 2025 trasformati 102,4 chilometri quadrati di territorio naturale e agricolo. La nuova mappatura individua oltre 2.100 km² di aree potenzialmente recuperabili, mentre la Sicilia registra il maggiore incremento a livello regionale.

L’Italia continua a perdere terreno naturale e agricolo sotto la pressione di nuove costruzioni, infrastrutture, cantieri e impianti. Nel 2025 sono stati trasformati in superfici artificiali 102,4 chilometri quadrati di territorio, il 22,4% in più rispetto all’anno precedente. Un ritmo che equivale a circa 3,2 metri quadrati al secondo e che porta il consumo netto, considerando anche le superfici recuperate, a circa 95 chilometri quadrati: il valore più alto dal 2012.

A delineare il quadro è il nuovo Rapporto «Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio – Edizione 2026», realizzato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assieme al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA). Accanto all’aumento delle superfici artificiali, il documento introduce però una novità: una prima mappatura nazionale delle aree potenzialmente recuperabili, che individua oltre 2.100 chilometri quadrati sui quali valutare interventi di ripristino ambientale e rigenerazione urbana.

Sicilia prima per incremento del consumo di suolo

È proprio la Sicilia a registrare il dato regionale più elevato. Nel 2025 l’Isola ha visto trasformare in nuove superfici artificiali 1.619 ettari, precedendo il Lazio, con 1.436 ettari, la Puglia, con 1.198, e la Lombardia, con 1.093.

Tra le città, Catania figura inoltre tra i comuni italiani con gli incrementi più consistenti: nel corso dell’anno sono stati registrati 198 ettari di nuove superfici artificiali. Un dato che, secondo il rapporto, risente in parte della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

A livello nazionale, la Lombardia resta invece la regione con la maggiore quota di territorio già artificializzato, pari al 12,27%, seguita dal Veneto con l’11,87% e dalla Campania con il 10,65%.

Nel complesso, le superfici artificiali occupano 21.644 chilometri quadrati, equivalenti al 7,19% del territorio italiano. Una percentuale superiore alla media europea, ferma al 4,4%.

Cantieri, logistica e fotovoltaico tra le principali cause

A incidere maggiormente sulle trasformazioni territoriali sono soprattutto i cantieri, ai quali è riconducibile il 52,6% delle nuove superfici artificiali registrate nel 2025, per un totale di 5.387 ettari. Una parte di queste aree viene inizialmente classificata come trasformazione reversibile, ma può diventare permanente con il completamento di edifici e infrastrutture.

Cresce anche il peso della logistica, che nell’ultimo anno ha determinato un incremento di 390 ettari, soprattutto in Piemonte e nel Lazio. A questo si aggiunge l’espansione degli impianti fotovoltaici a terra, che nel 2025 hanno interessato 2.798 nuovi ettari, quasi quaranta volte la superficie registrata nel 2021.

Il rapporto richiama quindi la necessità di conciliare la transizione energetica con la tutela del territorio. Una delle alternative individuate riguarda l’utilizzo delle coperture degli edifici: in Italia sarebbero disponibili 1.116 chilometri quadrati di superfici potenzialmente utilizzabili per installare impianti fotovoltaici, riducendo così la pressione sui terreni agricoli e naturali.

Nelle città si perdono verde e alberi

Le conseguenze del consumo di suolo sono particolarmente evidenti nelle aree urbane. Nel 2025 sono stati persi 4.231 ettari di spazi verdi urbani e altri 320 ettari di copertura arborea. Tra i grandi comuni con le maggiori perdite figurano Roma, Bari, Venezia, Milano e Cagliari.

La riduzione delle superfici permeabili e della vegetazione non rappresenta soltanto una questione paesaggistica. Il suolo naturale contribuisce ad assorbire l’acqua piovana, regolare le temperature e conservare la biodiversità. La sua sostituzione con asfalto e cemento riduce queste funzioni, aumentando la vulnerabilità delle città agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il fenomeno è strettamente collegato anche alle isole di calore urbane. Le analisi ISPRA evidenziano che durante le giornate estive le temperature superficiali delle aree urbane possono superare quelle delle zone rurali circostanti di oltre 12 gradi. La presenza di alberi e spazi verdi contribuisce invece a mitigare il riscaldamento, migliorando la vivibilità degli insediamenti.

Oltre 2.100 chilometri quadrati da recuperare

Accanto ai dati sull’avanzata del cemento, il Rapporto ISPRA-SNPA introduce uno strumento che potrebbe aprire nuove prospettive per la pianificazione territoriale. La mappatura nazionale individua 212.327 ettari, equivalenti a oltre 2.100 chilometri quadrati, di aree potenzialmente recuperabili attraverso interventi di ripristino della natura, rimozione delle pavimentazioni e creazione di nuovi spazi verdi.

Di queste superfici, oltre 35mila ettari riguardano aree prevalentemente pubbliche o gestite da soggetti pubblici. La disponibilità maggiore si concentra nel Lazio, in Lombardia e in Veneto.

Il rapporto individua inoltre circa 3.281 chilometri quadrati di aree urbane nelle quali potrebbe essere incrementata la copertura arborea.

Si tratta, tuttavia, di superfici potenzialmente idonee e non di terreni automaticamente disponibili per la realizzazione di parchi o nuove aree verdi. Ogni intervento dovrà essere preceduto da verifiche sulla proprietà, sulla destinazione d’uso, sulle caratteristiche ambientali e sulla concreta fattibilità del recupero.

Le possibilità comprendono la rimozione di pavimentazioni non più necessarie, la riqualificazione di aree degradate e l’aumento della vegetazione negli spazi urbani.

Consumo di suolo e rischio idrogeologico

La perdita di superfici naturali assume un peso ancora maggiore in un Paese esposto a frane, alluvioni ed eventi meteorologici estremi. Nel 2025 sono stati consumati altri 1.106 ettari nelle aree a pericolosità idraulica media e 707 ettari in quelle interessate da pericolosità da frana.

L’impermeabilizzazione del terreno riduce la capacità di assorbire le precipitazioni e aumenta il deflusso superficiale dell’acqua, contribuendo ad aggravare le criticità dei sistemi di drenaggio. Al contrario, il ripristino delle superfici permeabili può migliorare sensibilmente l’infiltrazione delle piogge e la gestione delle acque.

Il costo del consumo di suolo non è soltanto ambientale. Secondo le stime ISPRA, la perdita dei servizi ecosistemici legata alle trasformazioni avvenute tra il 2006 e il 2025 comporta un danno economico annuale compreso tra 9,3 e 11,3 miliardi di euro. Considerando soltanto le nuove trasformazioni dell’ultimo anno, il valore stimato è tra 605 e 739 milioni di euro all’anno.

Rigenerare le città per fermare il consumo di nuovo territorio

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il patrimonio immobiliare italiano. Nel Paese si contano oltre 9,5 milioni di abitazioni non occupate, mentre nell’ultimo anno sono state realizzate più di 50mila nuove abitazioni. Non tutti gli immobili vuoti sono immediatamente recuperabili o si trovano nei territori in cui esiste una domanda abitativa, ma il dato evidenzia il potenziale delle politiche di riqualificazione e riutilizzo dell’esistente.

La sfida indicata da ISPRA e SNPA consiste proprio nel cambiare prospettiva: prima di occupare nuove superfici naturali e agricole, occorre valutare le possibilità offerte dalle aree già urbanizzate, dal patrimonio edilizio inutilizzato e dagli spazi degradati.

La nuova mappatura delle aree recuperabili può diventare uno strumento importante per le amministrazioni locali, anche alla luce del Regolamento europeo sul ripristino della natura, entrato in vigore nel 2024. La normativa stabilisce obiettivi per il recupero degli ecosistemi, compresi quelli urbani, e punta ad arrestare entro il 2030 la perdita netta di spazi verdi e copertura arborea nelle città, secondo le condizioni previste dal regolamento.

La distanza tra gli obiettivi e la situazione attuale resta però significativa: quasi l’80% dei 2.761 comuni italiani interessati dagli obblighi europei ha registrato un incremento netto del consumo di suolo.