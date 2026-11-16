Qualità della vita 2026, Bolzano è prima in Italia: Taranto ultima. Sicilia in difficoltà

La 28ª indagine ItaliaOggi-Ital Communications, realizzata con l’Università Sapienza di Roma, conferma il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Catania è ultima per qualità ambientale, Agrigento chiude la graduatoria per affari e lavoro.

È ancora profondo il divario tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno nella qualità della vita in Italia. A confermarlo è la 28ª edizione dell’indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, che analizza le condizioni di vivibilità nelle 107 province italiane.

A conquistare il primo posto nella classifica generale del 2026 è Bolzano, che supera Milano, scesa al secondo gradino del podio. Bologna si conferma invece al terzo posto. In fondo alla graduatoria si trova Taranto, preceduta da Crotone e Foggia. Caltanissetta, che lo scorso anno occupava l’ultima posizione, guadagna tre posti e sale al 104°.

Il quadro che emerge dalla ricerca evidenzia una situazione sostanzialmente stabile rispetto al 2025: la qualità della vita viene giudicata buona o accettabile in 60 province su 107. Un dato che, tuttavia, non nasconde le profonde differenze territoriali, con le province meridionali e insulari che continuano a occupare prevalentemente le posizioni più basse.

Qualità della vita, il divario tra Nord e Sud resta evidente

La distanza geografica tra le aree più virtuose e quelle maggiormente in difficoltà è uno degli aspetti centrali dello studio. La prima provincia del Sud presente in classifica è Isernia, al 67° posto, mentre l’ultima del Nord è Alessandria, in 72ª posizione.

Il Nord-Est si conferma l’area più performante: tutte le sue 22 province rientrano nei primi due gruppi, quelli caratterizzati da una qualità della vita buona o accettabile. Nel Nord-Ovest sono 19 su 25 le province che raggiungono le fasce più alte, mentre il Centro registra 18 province su 22 nei primi due gruppi.

La situazione cambia sensibilmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove si concentrano le realtà con maggiori criticità economiche e sociali. Sono 37 le province meridionali e insulari presenti nei due gruppi di coda, lo stesso numero dello scorso anno. Le 21 province che occupano l’ultima fascia, caratterizzata da una qualità della vita insufficiente, appartengono tutte all’Italia meridionale e insulare.

Tra i movimenti più significativi della graduatoria spicca Belluno, che guadagna 29 posizioni e raggiunge il 31° posto. In crescita anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, tutte capaci di recuperare almeno dieci posizioni. In controtendenza, invece, Lucca perde 18 posti, Cremona 16, mentre Piacenza e Sassari arretrano di 12.

Sicilia, le criticità tra lavoro, ambiente e servizi

Per la Sicilia, i risultati dell’indagine restituiscono un quadro complesso, con diverse province collocate nelle fasce più basse in alcune delle dimensioni analizzate. Tra i dati più significativi c’è quello relativo alla qualità ambientale: Catania chiude la graduatoria nazionale, risultando ultima tra le 107 province italiane.

Non va meglio sul fronte di affari e lavoro, dove l’ultima posizione spetta ad Agrigento. Nelle posizioni di coda figurano inoltre numerose province siciliane, insieme ad altre realtà del Mezzogiorno. La dimensione prende in considerazione il mercato del lavoro, il tessuto imprenditoriale, i protesti e la diffusione di startup e piccole e medie imprese innovative.

La presenza delle province dell’Isola nelle fasce più fragili emerge anche nell’analisi di istruzione e formazione, dove le realtà meridionali e insulari occupano in larga parte le posizioni di coda. La ricerca valuta, tra gli altri aspetti, la partecipazione scolastica, i livelli di istruzione, la formazione permanente e le competenze degli studenti.

Sul fronte della popolazione, invece, Ragusa rappresenta il Mezzogiorno tra le province ai vertici della graduatoria, dominata soprattutto da realtà del Nord. Un elemento che mostra come, anche all’interno di un quadro territoriale complessivamente difficile, possano emergere differenze significative tra le singole province.

Le nove dimensioni che misurano la qualità della vita

L’indagine non si limita a una valutazione generale, ma prende in esame nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo, intrattenimento e cultura.

Per quanto riguarda affari e lavoro, Bolzano si conferma al primo posto, seguita da Trento, Bologna, Padova e Cuneo. In fondo alla graduatoria si trovano esclusivamente province del Mezzogiorno, con Agrigento ultima.

Anche nella dimensione ambientale è Bolzano a guidare la classifica, davanti a Bologna, Bergamo e Reggio Emilia. All’estremo opposto si trova Catania, ultima in Italia.

Un quadro diverso emerge per reati e sicurezza, dove le province con risultati buoni o accettabili sono 62, in linea con le precedenti edizioni. A conquistare la prima posizione è Potenza, seguita da Enna, Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Chiude la graduatoria Trieste.

Nella sicurezza sociale il primato va a Benevento, che compie un significativo balzo in avanti rispetto al 2025, passando dal 50° al primo posto. Seguono Vibo Valentia, Prato, Ragusa e Pistoia. All’ultimo posto si trova il Sud Sardegna.

Per istruzione e formazione guida Bologna, davanti a Milano, Udine, Trieste e Ascoli Piceno. La classifica conferma una prevalenza delle province settentrionali nelle posizioni di vertice, mentre in coda si concentrano soprattutto realtà del Sud e delle Isole.

La dimensione della popolazione vede invece Bolzano al primo posto per il dodicesimo anno consecutivo, seguita da Trento, Prato, Milano e Treviso. All’ultimo posto si conferma Oristano.

Nel sistema salute è Ancona a conquistare la vetta, davanti a Siena, Catanzaro, Pisa e Verona. L’analisi considera anche l’attività ospedaliera, valutando elementi come il tasso di ospedalizzazione, la complessità dei ricoveri e l’utilizzo dei posti letto. L’obiettivo è misurare anche l’attrattività delle strutture sanitarie e l’impatto della mobilità ospedaliera tra regioni. In fondo alla graduatoria si trova il Sud Sardegna.

Per turismo, intrattenimento e cultura il primato spetta ancora a Bolzano, seguita da Trieste, Rimini, Verona e Roma. La dimensione considera la permanenza turistica, l’offerta di spettacoli, la spesa per l’intrattenimento e la presenza di aree naturali protette e strutture culturali. Chiude la classifica Enna.

Infine, nella dimensione reddito e ricchezza, Bolzano conquista il primo posto davanti a Milano, Bologna, Monza e della Brianza e Ravenna. La graduatoria prende in considerazione redditi, pensioni, valori immobiliari e costo della vita. Ultima è Crotone, per il settimo anno consecutivo.

Bolzano al vertice, Taranto chiude la classifica

La graduatoria generale conferma dunque una netta differenza tra le opportunità e i servizi disponibili nelle diverse aree del Paese. Bolzano, Milano e Bologna rappresentano le realtà più virtuose, mentre Taranto, Crotone e Foggia occupano le ultime posizioni.

Commentando i risultati, Marino Longoni, condirettore di ItaliaOggi, ha sottolineato come l’indagine confermi il persistente divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno, evidenziando le difficoltà economiche e sociali di molte realtà meridionali. Longoni ha tuttavia richiamato anche i segnali positivi provenienti da alcune province, a partire dalla crescita di Belluno e dai progressi registrati da Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia.

Per Attilio Lombardi, founder di Ital Communications, la ricerca rappresenta uno strumento per conoscere meglio i territori e individuare le priorità di intervento. L’analisi dei dati, ha spiegato, può aiutare cittadini e istituzioni a comprendere le criticità locali e a orientare politiche più efficaci, favorendo un confronto trasparente tra comunità e amministratori.

Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze sociali e economiche dell’Università Sapienza di Roma, ha evidenziato la presenza di estese aree di vulnerabilità, concentrate soprattutto nell’Italia meridionale e insulare, sottolineando la necessità di interventi di ampio respiro e con obiettivi di medio e lungo periodo.