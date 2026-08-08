Concerti in Sicilia oggi, sabato 8 agosto 2026: da Caparezza a Mara Sattei, tutti gli appuntamenti

La Sicilia torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Oggi, sabato 8 agosto 2026, sono numerosi i concerti e gli eventi musicali in programma nell’Isola, con artisti affermati, giovani protagonisti della scena italiana, dj set, festival e appuntamenti inseriti nei cartelloni delle manifestazioni estive.

Da Palermo ad Agrigento, da Catania a Siracusa, passando per Messina, Enna, Caltanissetta e Trapani, la serata propone un’offerta capace di attraversare generi e pubblici diversi. Una notte ideale per chi vuole vivere la musica dal vivo e, allo stesso tempo, scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia.

Tra i nomi più attesi spicca Caparezza a Palermo, ma non mancano Mara Sattei a Capo d’Orlando, Serena Brancale ad Adrano, LDA e Aka7Even ad Augusta, Alborosie nell’Agrigentino e numerosi altri appuntamenti.

Caparezza a Palermo

Il grande appuntamento nel capoluogo siciliano è con Caparezza, atteso al Velodromo di Palermo.

Il concerto rappresenta uno degli eventi più importanti della serata per gli appassionati della musica italiana e porta nel capoluogo l’energia e la particolare dimensione live dell’artista pugliese.

Un appuntamento particolarmente atteso anche dai fan siciliani, che hanno seguito il tour nelle diverse tappe dell’Isola.

Mara Sattei a Capo d’Orlando

Spostandosi in provincia di Messina, Capo d’Orlando ospita in piazza Matteotti il concerto di Mara Sattei.

La cantante sarà protagonista di una delle serate dell’Estate Orlandina 2026, manifestazione che accompagna l’estate della località tirrenica con appuntamenti musicali e culturali. Il concerto è previsto alle 21.

Lisa Agnelli al Teatro Antico di Taormina

Una delle location più suggestive della Sicilia sarà invece il palcoscenico di Lisa Agnelli, protagonista al Teatro Antico di Taormina con il suo Pop Rock Concert.

L’appuntamento è fissato per le 21 e propone una rilettura al violino di grandi successi internazionali, con brani associati a Queen, Coldplay, Imagine Dragons e AC/DC. Lo spettacolo unisce violino elettrico, pianoforte, batteria, chitarra e scenografie luminose.

La serata è inoltre inserita nel calendario di eventi di Taormina e comprende un appuntamento nazionale legato all’UNICEF.

Povia a Finale

In provincia di Palermo, appuntamento con Povia a Finale, dove il cantante sarà protagonista di una serata sul Lungomare.

La sua presenza si inserisce nel calendario degli eventi estivi che animano le località siciliane durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

Prezioso a Bivona

Nell’Agrigentino, Bivona propone invece una serata all’insegna della musica dance con Prezioso, atteso in piazza San Giovanni.

Un appuntamento pensato soprattutto per chi vuole ballare e vivere la notte accompagnata dalle sonorità elettroniche e dance.

LDA e Aka7Even ad Augusta

La provincia di Siracusa punta invece su due protagonisti della nuova generazione della musica italiana.

Ad Augusta, in piazza Castello, arrivano LDA e Aka7Even, due artisti che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico particolarmente giovane.

La serata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo augustano.

Jake La Furia a Sinagra

Ancora in provincia di Messina, Sinagra ospita Jake La Furia, atteso in via Umberto Corica.

Il rapper e componente dei Club Dogo porterà sul palco il suo repertorio, in una serata dedicata agli appassionati dell’hip hop e della scena urban italiana.

Alborosie a Cattolica Eraclea

Sempre nell’Agrigentino, ma con sonorità completamente diverse, appuntamento con Alborosie a Cattolica Eraclea, al Kartodromo.

Il reggae sarà protagonista della serata con uno degli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale nel genere.

Nathalie Aarts e Ti.Pi.Cal a Gela

A Gela, in provincia di Caltanissetta, la notte si muove invece sulle frequenze della dance anni Novanta e Duemila.

Al Disco Village sono attesi Nathalie Aarts & Ti.Pi.Cal, per una serata dedicata agli amanti delle sonorità che hanno caratterizzato una stagione indimenticabile della musica da ballo italiana.

I Beans a Marzamemi

Nel Siracusano, Marzamemi propone una serata musicale al Villaggio Isola Blu con I Beans.

Un appuntamento che si inserisce perfettamente nell’atmosfera estiva del borgo marinaro, tra musica, pubblico e il fascino di una delle località turistiche più conosciute della Sicilia orientale.

Fiordaliso a Mazara del Vallo

In provincia di Trapani, appuntamento con Fiordaliso a Mazara del Vallo, nella Borgata Costiera.

La cantante sarà protagonista di una serata dedicata alla grande musica italiana, portando sul palco una carriera che attraversa diverse generazioni.

Gemelli di Guidonia a Villarosa

La provincia di Enna propone invece l’ironia e l’intrattenimento dei Gemelli di Guidonia, attesi a Villarosa, in piazza Vittorio Emanuele.

Il trio porterà sul palco il proprio spettacolo fatto di musica, comicità e imitazioni.

Serena Brancale ad Adrano

In provincia di Catania, uno degli appuntamenti più interessanti è quello con Serena Brancale, attesa ad Adrano, in piazza Umberto.

L’artista, apprezzata per la sua capacità di muoversi tra jazz, pop, soul e contaminazioni contemporanee, sarà protagonista di una serata che punta sulla qualità della musica dal vivo.

I grandi festival della Sicilia

Il calendario del sabato sera siciliano non si esaurisce con i singoli concerti. L’8 agosto è infatti anche una delle giornate centrali di alcuni dei principali festival musicali dell’Isola.

Ad Agrigento prosegue il FestiValle 2026, che celebra la sua decima edizione con quattro giorni di musica e arti digitali nella suggestiva cornice della Valle dei Templi. La giornata di sabato 8 agosto prevede sul Main Stage Mind Enterprises, Fabio Celenza live band A/V show e Le Feste Antonacci, mentre in seconda serata l’Aftershow Stage ospita Octave One e Lander & Adriaan.

Il festival utilizza diversi spazi, dalla Cava di Tufo al Teatro Panoramica dei Templi, fino agli appuntamenti al tramonto e alle attività sulla spiaggia di San Leone.

A Castelbuono, nel Palermitano, è invece in corso Ypsigrock Festival, giunto nel 2026 alla sua 29ª edizione. La manifestazione si svolge dal 6 al 9 agosto e coinvolge diverse location del borgo, tra cui piazza Castello e il chiostro dell’ex monastero di San Francesco. La giornata di sabato 8 agosto comprende tra gli altri Chet Faker, Friko, Horsegirl, Julie Rains, GANS, DITTER, Karakaz e Alessandro Fiore.

Sempre oggi è inoltre in programma il Mosaico Festival a Piazza Armerina, altro appuntamento che arricchisce il calendario musicale dell’estate ennese.