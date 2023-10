Collesano, piccolo borgo in provincia di Palermo, si prepara ad accogliere gli amanti del formaggio di tutto il mondo dal 3 al 5 novembre. Il Cheese Festival promette di soddisfare le papille gustative dei visitatori con una vasta gamma di formaggi e altre delizie culinarie tradizionali. Un evento imperdibile in questo festival è il marcatu, una rappresentazione dal vivo che offre una visione affascinante del processi di produzione della ricotta.

In programma altri due appuntamenti, inoltre, per attirare l’attenzione dei partecipanti. Il 3 novembre, all’antico chiostro dell’archivio storico di Santa Maria di Gesù, si terrà Cheese&Wine, una masterclass guidata da un sommelier AIS e un maestro assaggiatore ONAF (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio). Durante questa esperienza, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare cinque formaggi dop siciliani, tra cui: il pecorino siciliano, il ragusano, il piacentinu ennese, la vastedda del Belice, e la provola dei Nebrodi. Saranno tutti abbinati a cinque importanti etichette di vini siciliani. Questo evento prevederà due turni, con un massimo di 25 partecipanti ciascuno ed è accessibile al costo di 20 euro a persona. Per partecipare, è necessario prenotarsi entro il 30 ottobre.

Il 4 novembre, piazza Duomo ospiterà CheeseChef, un concorso di cucina popolare per non professionisti. I partecipanti saranno sfidati a presentare dei piatti legati alla cucina popolare, che includano almeno uno dei formaggi siciliani sopra citati. Questi piatti saranno valutati e premiati da una giuria tecnica. Le prenotazioni per questo concorso sono aperte fino al 31 ottobre. Le prenotazioni per partecipare agli eventi dovranno essere effettuate tramite il sito della pro loco di Collesano. Durante il festival, i visitatori avranno anche l’opportunità di partecipare a laboratori del gusto all’interno dell’azienda agricola di Sandra Invidiata il 3 e il 4 novembre. Saranno dedicati degli spazi, inoltre, all’animazione per i più piccoli.

Questo festival è realizzato grazie alla collaborazione di importanti partner tecnici e istituzionali, tra cui: il Comune di Collesano, l’IPSSEOA di Cefalù, ONAF Sicilia, Sicily Event, Aromatiche Madonie, Casale Drinzi, Cooperativa Rinascita, Pasta Bia, Agarli Viaggi, Lumaca Madonita, Gruppo Giaconia, E’Vino enoteca, Manganello Arte Ceramiche e Ceramiche Iachetta.