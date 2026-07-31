Weekend al cinema: ecco Conan, Il ragazzo del futuro

Arriva il weekend che ci porta nel mese di agosto e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia proporranno i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema del Catanese nei giorni che vanno da oggi venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.
Cinestar I Portali
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
3d – Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Terapia di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, domenica
The Space Belpasso
Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica
Terapia di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Conan, Il ragazzo del futuro: domenica
Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare: domenica