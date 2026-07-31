Cinema

Weekend al cinema: ecco Conan, Il ragazzo del futuro

di Giuliano Spina

31 Luglio 2026

Arriva il weekend che ci porta nel mese di agosto e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia proporranno i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema del Catanese nei giorni che vanno da oggi venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto.

Cinestar I Portali

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

3d – Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Terapia di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, domenica

The Space Belpasso

Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica

Terapia di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Conan, Il ragazzo del futuro: domenica

Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare: domenica

jacktoto

toto togel

agosto 2026cinema cataniacinestar i portaliConan Il ragazzo del futuroculturaeventi cataniafilm al cinemal’urloMinions & Monstersprogrammazione cinemaSpider-Man Brand New DayThe Space Cinema Belpassotoy story 5uci cinemaWeekend Catania

Giuliano Spina