Weekend al cinema: Resident Evil, ma non solo

Settembre è ai titoli di coda, ma per questo ultimo weekend del mese le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese proporranno i film del momento assieme a delle novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 25 settembre a domenica 27 settembre 2026.
Cinestar I Portali
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra Infinity Version: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
The Invite – Il piacere è tutto nostro: venerdì, sabato, domenica
Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica
Cars: Motori Ruggenti – 20 Anni: venerdì, sabato, domenica
Due ladri in fuga: venerdì, sabato, domenica
I figli della scimmia: sabato, domenica
Dov’è la Fiesta: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil (2026): venerdì, sabato, domenica
Nessun Dolore: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei ricordi: venerdì, sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei ricordi: venerdì, sabato, domenica
Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: venerdì, sabato, domenica
Avengers: Endgame Extra Infinity Version: venerdì, sabato, domenica
Cars: Motori Ruggenti – 20 Anni: venerdì, sabato, domenica
Coyote vs Acme: sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil (2026): venerdì, sabato, domenica
Super Mario Galaxy – Il film: domenica
The Space Belpasso
Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica
Resident Evil (2026): venerdì, sabato, domenica
L’Isola dei ricordi: venerdì, sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: venerdì, sabato, domenica
Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Cars: Motori Ruggenti – 20 Anni: venerdì, sabato, domenica
The invite – Il piacere è tutto nostro: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
Amori & Incantesimi 2: sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: domenica
Spongebob – Un’avventura da pirati: domenica
Matrix 4k: domenica