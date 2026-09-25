Cinema

Weekend al cinema: Resident Evil, ma non solo

di Giuliano Spina

25 Settembre 2026

Settembre è ai titoli di coda, ma per questo ultimo weekend del mese le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese proporranno i film del momento assieme a delle novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 25 settembre a domenica 27 settembre 2026.

Cinestar I Portali

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra Infinity Version: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

The Invite – Il piacere è tutto nostro: venerdì, sabato, domenica

Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica

Cars: Motori Ruggenti – 20 Anni: venerdì, sabato, domenica

Due ladri in fuga: venerdì, sabato, domenica

I figli della scimmia: sabato, domenica

Dov’è la Fiesta: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil (2026): venerdì, sabato, domenica

Nessun Dolore: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei ricordi: venerdì, sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei ricordi: venerdì, sabato, domenica

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: venerdì, sabato, domenica

Avengers: Endgame Extra Infinity Version: venerdì, sabato, domenica

Cars: Motori Ruggenti – 20 Anni: venerdì, sabato, domenica

Coyote vs Acme: sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil (2026): venerdì, sabato, domenica

Super Mario Galaxy – Il film: domenica

The Space Belpasso

Avengers: Endgame Extra: venerdì, sabato, domenica

Resident Evil (2026): venerdì, sabato, domenica

L’Isola dei ricordi: venerdì, sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata: venerdì, sabato, domenica

Coyote vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Cars: Motori Ruggenti – 20 Anni: venerdì, sabato, domenica

The invite – Il piacere è tutto nostro: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

Amori & Incantesimi 2: sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: domenica

Spongebob – Un’avventura da pirati: domenica

Matrix 4k: domenica

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Giuliano Spina