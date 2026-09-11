Cinema

Weekend al cinema: arriva Mutiny

di Giuliano Spina

11 Settembre 2026

Il secondo weekend di settembre nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese presenterà anche in questo caso tante novità assieme ovviamente ai film del momento.

Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre 2026.

Cinestar I Portali

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

One Night Only: venerdì, sabato, domenica

Insidious: venerdì, sabato, domenica

Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica

The Dog Stars: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica

Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica

Mutiny: venerdì, sabato, domenica

Oasis: Don’t Look Back In Anger: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Oasis: Don’t Look Back In Anger: venerdì, sabato, domenica

Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica

Hopper – Il segreto della marmotta: domenica

La Casa – Il Rogo del Male: sabato

Mutiny: venerdì, sabato, domenica

Obsession Vm 14: sabato

Oceania: sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: sabato, domenica

Spider Man – Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

The Space Belpasso

Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Oasis: Don’t Look Back In Anger: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

Mutiny: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: sabato, domenica

Spider Man – Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica

The dog stars: venerdì, sabato, domenica

Obsession: venerdì, sabato, domenica

The Mortuary Assistant: venerdì, sabato, domenica

Insidious: venerdì, sabato, domenica

Bad Apples: sabato, domenica

Heidi – Una Nuova Avventura: domenica

Kettice’: sabato, domenica

Nosferatu: domenica

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Giuliano Spina