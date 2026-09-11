Weekend al cinema: arriva Mutiny

Il secondo weekend di settembre nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese presenterà anche in questo caso tante novità assieme ovviamente ai film del momento.
Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre 2026.
Cinestar I Portali
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
One Night Only: venerdì, sabato, domenica
Insidious: venerdì, sabato, domenica
Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica
The Dog Stars: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica
Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica
Mutiny: venerdì, sabato, domenica
Oasis: Don’t Look Back In Anger: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Oasis: Don’t Look Back In Anger: venerdì, sabato, domenica
Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica
Hopper – Il segreto della marmotta: domenica
La Casa – Il Rogo del Male: sabato
Mutiny: venerdì, sabato, domenica
Obsession Vm 14: sabato
Oceania: sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: sabato, domenica
Spider Man – Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Oasis: Don’t Look Back In Anger: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
Mutiny: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: sabato, domenica
Spider Man – Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Amori & Incantesimi 2: venerdì, sabato, domenica
The dog stars: venerdì, sabato, domenica
Obsession: venerdì, sabato, domenica
The Mortuary Assistant: venerdì, sabato, domenica
Insidious: venerdì, sabato, domenica
Bad Apples: sabato, domenica
Heidi – Una Nuova Avventura: domenica
Kettice’: sabato, domenica
Nosferatu: domenica