Cinema

Weekend al cinema: inizio di settembre all’insegna delle novità

di Giuliano Spina

4 Settembre 2026

Inizia settembre e le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese mettono sul grande schermo i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre 2026.

Cinestar I Portali

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

One Night Only: venerdì, sabato, domenica

Insidious: venerdì, sabato, domenica

Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica

The Dog Stars: venerdì, sabato, domenica

Il Malloppo: venerdì, sabato, domenica

Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica

Sunny Dancer: venerdì, sabato, domenica

Fammi il piacere: venerdì, sabato, domenica

The Mortuary Assistant: venerdì, sabato, domenica

Kettice’: venerdì, sabato, domenica

Train to Busan: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica

Il Malloppo: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Insidious: sabato, domenica

Grand Prix: domenica

Katy Perry: The Lifetime Tour C.A.: venerdì, sabato

Kettice’: venerdì, sabato, domenica

La casa – Il Rogo del Male: sabato

Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica

The Space Belpasso

Coyote vs Acne: venerdì, sabato, domenica

Oceania: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

The Dog Stars: venerdì, sabato, domenica

Il Malloppo: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

The Mortuary Assistant: venerdì, sabato, domenica

Insidious: venerdì, sabato, domenica

One night only: venerdì, sabato, domenica

La Vendetta Perfetta: venerdì, sabato, domenica

Katy Perry: The Lifetime Tour C.A.: venerdì, sabato

Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica

Sunny Dancer: venerdì, sabato, domenica

Train tu Busan: venerdì, sabato, domenica

Kettice’: venerdì, sabato, domenica

Couture: sabato, domenica

La piccola Amelie: domenica

Si alza il vento: domenica

jacktoto

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Giuliano Spina