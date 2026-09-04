Weekend al cinema: inizio di settembre all’insegna delle novità

Inizia settembre e le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese mettono sul grande schermo i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre 2026.
Cinestar I Portali
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
One Night Only: venerdì, sabato, domenica
Insidious: venerdì, sabato, domenica
Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica
The Dog Stars: venerdì, sabato, domenica
Il Malloppo: venerdì, sabato, domenica
Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica
Sunny Dancer: venerdì, sabato, domenica
Fammi il piacere: venerdì, sabato, domenica
The Mortuary Assistant: venerdì, sabato, domenica
Kettice’: venerdì, sabato, domenica
Train to Busan: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Coyote Vs Acme: venerdì, sabato, domenica
Il Malloppo: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Insidious: sabato, domenica
Grand Prix: domenica
Katy Perry: The Lifetime Tour C.A.: venerdì, sabato
Kettice’: venerdì, sabato, domenica
La casa – Il Rogo del Male: sabato
Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
Coyote vs Acne: venerdì, sabato, domenica
Oceania: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
The Dog Stars: venerdì, sabato, domenica
Il Malloppo: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
The Mortuary Assistant: venerdì, sabato, domenica
Insidious: venerdì, sabato, domenica
One night only: venerdì, sabato, domenica
La Vendetta Perfetta: venerdì, sabato, domenica
Katy Perry: The Lifetime Tour C.A.: venerdì, sabato
Paw Patrol: venerdì, sabato, domenica
Sunny Dancer: venerdì, sabato, domenica
Train tu Busan: venerdì, sabato, domenica
Kettice’: venerdì, sabato, domenica
Couture: sabato, domenica
La piccola Amelie: domenica
Si alza il vento: domenica